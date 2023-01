Terremoto in Romagna questa mattina: scossa 3.5 a Cesenatico

Il sisma di profondità 19 chilometri è stato chiaramente avvertito in tutta la Romagna, da Rimini a Ravenna

Terremoto alle 9,38 di questa mattina a Cesenatico. Il sisma di magnitudo 3.5 e profondità 19 chilometri è stato chiaramente avvertito in tutta la Romagna, da Rimini a Ravenna. Un’altra scossa è stata poi registrata alle 11,57, nello stesso punto con magnitudo 2.7.



Fortunatamente non si registrano danni. 'In relazione alla scossa di terremoto di magnitudo 3,5 registrata dall’Ingv alle 9.38 con epicentro tra Cesena e Cesenatico, avvertita anche da molti ravennati, al momento non si registra nessun danno - scrive il sindaco di Ravenna Michele De Pascale -. In ogni caso il Centro operativo comunale è riunito per il monitoraggio e la gestione delle criticità legate al maltempo e pronto a intervenire in caso di necessità'.



E una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:46 di notte nella provincia est di Roma. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro 8 km da Colonna e 9 da Tivoli.





