Terremoto di magnitudo 4.3 in provincia di Perugia

Domani resteranno chiuse 'a scopo precauzionale tutte le sedi dell'Università degli Studi di Perugia, con la sospensione di tutte le attività accademiche e degli eventi in programma'. Lo rende noto l'ateneo. 'Il personale universitario e gli studenti - è scritto in una nota - sono invitati a scopo precauzionale ad abbandonare immediatamente gli edifici'.'Difficile dire a distanza di così poco tempo di quale faglia si tratti, con molta probabilità è la faglia Alto Tiberina - afferma Thomas Braun, ricercatore dell'Ingv nella sede di Arezzo - è la faglia già nota: la stessa del terremoto di Amatrice, dell'Aquila, Colfiorito e Gubbio. L'appennino è come se fosse spezzato c'è la parte nord orientale si muove verso la zona balcanica con 1 o 2 millimetri l'anno, mentre l'altra parte sta ferma. Per 'accomodare' questo stress si verificano i terremoti'.