Terremoto di magnitudo 4.6 in Molise: scuole chiuse

Scuole chiuse oggi a Campobasso come deciso dal sindaco Roberto Gravina. 'Dopo la scossa di terremoto di questa notte, nella nostra città, come mi è stato confermato anche dai Vigili del Fuoco, al momento, non si segnalano danni a persone o cose. Analoga la situazione anche all'Ospedale Cardarelli, dove non sono stati riscontrati danni di alcun tipo - afferma il sindaco -. A fini precauzionali e per procedere ad accurati sopralluoghi, ho disposto la sospensione delle attività didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici, parificati, paritari e degli asili nido pubblici e privati, per il giorno di mercoledì 29 marzo 2023'.