Test sierologici e mascherine in arrivo anche nelle CRA

'Test sierologici, che vengono effettuati velocemente su un piccolo campione di sangue (e che hanno un livello di affidabilità di fatto paragonabile e sovrapponibile a quello del tampone), saranno condotti su tutto il personale sanitario e sociosanitario, compreso i soggetti asintomatici. Il tutto dalla prossima settimana, grazie all'arrivo di 100.000 test destinati all'Emilia-Romagna'.



Lo ha affermato il Commissario regionale per l'emergenza Sergio Venturi a compendio dell'informativa sui dati del contagio di ieri pomeriggio. Venturi ha spiegato anche come questi test funzioneranno: 'Se nel corso di questi test sierologici troviamo una positività (si tratta di trovare bel sangue gli anticorpi del virus che segnalano la malattia), procederemo con una seconda prova per escludere il falso positivo. Se ci sarà la conferma della positività procederemo con il tampone per avere ulteriore certezza. Dopo di che, in caso di conferma, procederemo con i percorsi di trattamento, come succede già con i pazienti sintomatici'



Nel corso della sua conferenza, il commissario Venturi ha confermato la distribuzione, questa settimana, sui territori e nei singoli centri anche sociosanitari, comprendendo le CRA, delle attese mascherine. 'L'ultima fornitura arriverà anche a superare largamente il fabbisogno fabbisogno settimanale e quotidiano' - ha affermato