Tortellino al pollo per musulmani: Forum famiglie rivendica la scelta

I tortellini dell'accoglienza? 'L'idea e' nostra'. A rivendicare l'iniziativa e' il Forum delle associazioni famigliari dell'Emilia-Romagna che proprio venerdi', in concomitanza con San Petronio, ha organizzato a Bologna la Festa della famiglia, a partire dalle 10.L'idea dei tortellini senza di carne di maiale serviti a musulmani nel rispetto del precetto islamico ha sollevato numerose critiche dal mondo politico, soprattutto di centro destra.'L'idea dei tortellini e' partita dal Forum regionale per finalizzarla al tema della festa 'Famiglia e' accoglienza'- scrive il Forum in una nota- che intende infatti sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo insostituibile della famiglia, in particolare per l'accoglienza che quotidianamente svolge nei confronti della vita, degli anziani, dei disabili, degli ammalati, dei minori in difficolta' attraverso gli affidi e le adozioni, e in generale dei piu' deboli'.Chi e' celiaco, chi e' vegano, chi deve stare leggero, chi ha delle intolleranze alimentari: 'Come in tutte le famiglie quando si fa festa si cerca di tenere conto delle esigenze particolari degli invitati', spiega il presidente regionale del Forum, Alfredo Caltabiano. Quindi, accanto ai tortellini tradizionali, 'piatto forte della festa, che vogliamo valorizzare nel pieno rispetto della tradizione culinaria bolognese- precisa- abbiamo ritenuto offrire una alternativa a chi, per vari motivi, i tortellini tradizionali non li puo' mangiare'.Il Forum delle Famiglie percio' auspica 'che i tortellini dell'accoglienza siano lo strumento per spostare l'attenzione sul vero obiettivo della festa: quello di valorizzare il ruolo fondamentale e insostituibile della famiglia'.