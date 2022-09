La Meloni a Bologna va a ‘lezione di tortellini’ dalle sfogline

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ieri ha fatto una breve tappa a Bologna e ne ha approfittato per andare a ‘lezione di tortellini’. In un video postato sulla propria pagina Facebook, la leader di Fratelli d’Italia si fa riprendere accanto a una sfoglina, Patrizia, “che fa i tortellini a mano e mi ha insegnato”.E alla fine del video Meloni prova a mettere a frutto la lezione, chiudendo con le sue mani un tortellino e venendo ‘promossa’ dalla sfoglina.

