Tragedia nel piacentino: colto da malore muore a 26 anni al ristorante

Tragedia nel piacentino. Il 14 luglio in località Franchini di Vernasca un ragazzo di 26 anni, Antonio Vallante, residente a Castell’Arquato è morto colto da un malore improvviso mentre era a cena al ristorante con la fidanzata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili.Il giovane si è accasciato a terra improvvisamente durante la cena: il primo ad intervenire è stato un altro cliente con un defibrillatore, in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari. Sarà l'autopsia a stabilire la causa del decesso del 26enne.

