Tre 'casi' modenesi alla Camera dei Deputati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La prima è quella raccontata dalla giornalista Valentina Reggiani nel libro “Figlio di nessuno”, scritto insieme a Douglas Dall’Asta, il protagonista di una vicenda tremenda. Douglas, oggi 27enne, a soli 9 anni venne adottato da una famiglia italiana e, dopo appena cinque giorni dal suo arrivo in Italia dal Brasile, fu rispedito indietro. Rimandato via, come un pacco difettoso. Da lì la vita in comunità, poi quella in strada, poco più che adolescente, poi il baratro della droga, dopo abbandoni e rifiuti.Una storia che mette in luce un vuoto normativo gravissimo nella legge che regola le adozioni e che il Parlamento non può trascurare.

Voce poi a due madri coraggiose che stanno lottando senza tregua per i loro figli.Barbara Degli Esposti, madre di Alex Bonucchi, un giovane di Nonantola, che ha tragicamente perso la vita a soli 25 anni nel 2021, in Algeria, folgorato da un cavo elettrico scoperto vicino alla piscina di un hotel. Una morte per cui, ancora oggi, nessuno è stato ritenuto responsabile.

E Roberta Carassai, madre di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso a Sassuolo nel dicembre del 2020. Nei giorni scorsi è arrivata una nuova richiesta di archiviazione da parte della Procura di Modena. Ma un figlio non si archivia. Archiviare significherebbe abbandonare la famiglia di Alessandro a sé stessa, e questo il nostro Stato non può permetterlo.

'Il Parlamento - ha affermato Stefania Ascari - deve essere la casa di tutti i cittadini e tutte le cittadine, un luogo dove le voci di ognuno trovano spazio e ascolto. Noi ci facciamo portavoce delle loro battaglie, affinché nessuno venga lasciato solo. Chiediamo al Governo di ascoltarci, di intervenire e di dare risposte concrete a queste famiglie che non chiedono altro che giustizia e verità'