Tutela ambientale, Carabinieri a scuola, 1000 maturandi già coinvolti

Carabinieri a scuola ma non per controllare bensì per educare ed informare. Su temi ambientali, sempre più di attualità, su cui si è alzato il livello di sensibilità dell’opinione pubblica e, contestualmente, quello dell’attività dei nuclei specializzati dell’Arma, già impegnati da anni sia sul fronte della prevenzione che della repressione dei reati ambientali. Attraverso i Carabinieri Forestali (nei quali, dal 2017, è confluito l'ex corpo forestale dello Stato) e del Noe, Nucleo Operativo Ecologico di Bologna.



In un progetto dedicato alle classi quinte delle scuole superiori che vede impegnato il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena su richiesta del Direttore dell'Ufficio Scolastico provinciale Silvia Menabue ed inserito nel piano di educazione alla cittadinanza e alla costituzione, parte integrante dei percorsi didattici delle scuole superiore e di preparazione all'esame di maturità.



Già alta l’adesione delle scuole, con più di 1000 ragazzi già coinvolti nei prossimi giorni, 400 solo a Sassuolo dove è già pronta ad ospitarli l’aula magna dell’istituto volta Don Magnani. 'Modena, così come i grandi centri della provincia saranno tutti coinvolti' - ha affermato il direttore USR nel corso della presentazione del progetto al Comando provinciale dei Carabinieri di Modena alla presenza del Comandante provinciale Marco Pucciatti e dei comandanti dei Carabinieri Forestali, e del Noe, nucleo operativo ecologico di Bologna, Laura Guerrini e Cristiano Spadano. Saranno loro ad entrare nelle aule per confrontarsi con gli studenti sulla tutela dell’ambiente e della biodiversità. Elementi che vanno tutelati partendo dalle azioni quotidiane che ognuno può e dovrebbe fare.

Il tutto rientra nel programma di educazione alla legalità, cardine del patto per Modena sicura, sottoscritto tra Prefettura e Comune di Modena nel 2016, e più in generale di un programma di collaborazione tra le Istituzioni e il mondo della scuola.La miglior conoscenza della tematica (criminalità ambientale e cambiamenti climatici) contribuirà ad armonizzare gli interventi educativi alla prevenzione di comportamenti devianti.