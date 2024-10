Tutor Modena-Sassuolo: diffida al sindaco di Formigine per spegnerlo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In sintesi è il contenuto della diffida inviata dall'Associazione ALTVELOX inviata all'amministrazione del Comune di Formigine. La questione è sempre quella relativa all'utilizzo dei rilevatori di velocità T-EXSPEED 2.0, oggetto del sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Cosenza a seguito delle indagini che avrebbero accertato l'assenza di omologazione. Tale tipo di apparecchio è utilizzato nel tratto nord della tangenziale di Modena, all'altezza dell'uscita di via Nonantolana, e sulla strada a grande percorrenza Modena Sassuolo, in questo caso installati in versione tutor, per il rilevamento della velocità media, nel tratto del comune di Formigine.





Se a Modena l'attuale assessore alla sicurezza ed ex prefetto, ha confermato, nonostante le indagini e le disposizioni della procura di Cosenza, l'attività dell'apparecchio, a Formigine, dopo un primo stop, si sarebbe proceduto ad una riaccensione del sistema. Una delle centinaia di multe capaci di essere rilevate e contestate elettronicamente, e comminata il 5 settembre scorso, è stata oggetto di ricorso di un automobilista che si è rivolto all'Associazione che sta contestando il presunto uso irregolare delle apparecchiature.



E lo fa ricordando 'che lo scorso 24.09.2024, il Tribunale del riesame di Cosenza, ha confermato il sequestro preventivo degli autovelox T-EXSPEED V 2.0 in tutta Italia [...], decisione già presa

dal Gip di Cosenza Alfredo Cosenza, su richiesta della procura locale. e l'ordinanza n. 10505/2024 del 18.04.2024 della Corte di Cassazione che ha sancito l’illegittimità delle apparecchiature elettroniche per il rilevamento delle velocità, prive di “omologazione“ ai sensi dell’art.



142, comma 6 del Codice della Strada, con la sola approvazione rilasciata dal

M.I.T. per poter acquisire la “fonte di prova” strumentale da potersi utilizzare dalla P.A. ai fini sanzionatori.



In sostanza, per l'Associazione Sussistono evidenti elementi e motivi ampiamente fondati in fatto e diritto, atti a rilevare e contestare condotte e attività contra legem del Comune di Formigine che - sempre stando al punto di vista dell'associazione avrebbe come conseguenza, sul piano amministrativo, gravi responsabilità dell’ente e suoi organi preposti apicali e sottoposti, volte a generare grave danno erariale e violazione dei diritti degli utenti stradali e dei consumatori con pesanti implicazioni risarcitorie.



Da qui la nuova richiesta a spegnare il dispositivo ed annllare le multe comminate nel periodo di accensione successivo alle disposizioni.