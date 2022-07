Ucciso l’ex premier giapponese Shinzo Abe: lutto internazionale

L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è morto in seguito a un attentato di cui è rimasto vittima mentre teneva un comizio a Nara. Abe era impegnato in un comizio a Nara, capoluogo dell’omonima prefettura, in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera alta in programma domenica 10 luglio.Ad aver sparato contro l’ex premier sarebbe stato Tetsuya Yamagami, 41enne ex militare delle Forze di autodifesa (Sdf) residente nella provincia, che per l’attentato avrebbe utilizzato una pistola artigianale da lui stesso fabbricata. L’uomo, tratto in arresto dalla polizia, avrebbe dichiarato che si sentiva “insoddisfatto di Shinzo Abe” e di aver “mirato per ucciderlo“.Portato d’urgenza in ospedale, l’ex leader 67enne del partito liberal democratico (Ldp) e più longevo primo ministro nella storia del paese, in carica dal 2006 al 2007 e di nuovo dal 2012 al 2020, è deceduto per arresto cardiopolmonare a causa dei colpi che lo hanno raggiunto al torace e al collo.Diversi i messaggi di cordoglio delle principali cariche delle istituzioni dell’Unione europea. “Una persona straordinaria, un grande democratico e campione dell’ordine mondiale multipolare. Questo omicidio brutale e vile è uno shock per il mondo”, ha scritto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su Twitter