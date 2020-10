Un anno fa moriva Loris Luppi, l'abbraccio degli amici alla sua mamma

E' passato un anno dalla morte di Loris Luppi, il 45enne modenese morto dopo che un arresto cardiaco lo ha costretto per cinque mesi in ospedale, in uno stato di incoscienza. Figura simbolo del tifo gialloblu, gli amici della 'Sezione' lo hanno ricordato più volte con striscioni e tributi allo stadio Braglia di Modena. Sulla sua bacheca social, ancora aperta, tanti messaggi con la musica inglese che amava, con le immagini delle vacanze e con i brindisi in birreria. Condivisioni di momenti felici o tristi e frasi quotidiane, a testimonianza di un affetto rimasto immutato.E' passato un anno esatto dalla sua morte e in questi 12 mesi è cambiato il mondo, la pandemia ha stravolto abitudini e quotidianità, ma il ricordo di Loris è rimasto il punto fermo nella vita della sua mamma Natalia.La visita quotidiana al cimitero di Borghetto dove riposa e le chiacchierate con gli amici del figlio che spesso trascorrono qualche ora in sua compagnia sono un modo - insieme alla Fede autentica che l'accompagna - per mantenere vivo quel legame che si è spezzato un anno fa.Questi sono giorni di dolore e di memoria per tutti, con la visita ai propri cari defunti, ma un mio particolare pensiero va, oltre a Loris, a questa mamma modenese, originaria come mia mamma dell'Abruzzo. A lei rinnovo vicinanza e amicizia. Perchè sono convinta che mantenere vivo il ricordo nel dialogo, con le lacrime o col sorriso o con un abbraccio, è un po' come fare lo sgambetto alla morte e dirle, a bassa voce ma con feremezza, che anche qui, sulla Terra, l'ultima parola non è la sua.