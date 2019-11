Addio Lopez, tributo del Modena calcio al tifoso scomparso

Sono gli amici della 'Sezione' il gruppo con il quale Loris, detto 'Lopez', condivideva la passione per il Modena calcio. Quella passione sportiva che ha rinsaldato negli anni conoscenze, facendole diventare le amicizie di una vita, quelle con cui condividere gioie e dolori. Gli amici di una 'pinta' insieme in birreria, coi quali confidarsi e dei quali era sempre un punto di riferimento.

Ed è così che oggi, durante la partita Modena-Fano , allo stadio Braglia, sotto la curva del Modena, è apparso un grande striscione dedicato a Loris. E sotto quello striscione, prima dell'inizio dell'incontro il capitano del Modena è andato a posare un mazzo di fiori.

A poco più di una settimana dalla prematura morte di, a soli 45 anni per le conseguenze di un arresto cardiaco, gli amici di sempre, quelli che in questi quasi quattro mesi di ospedale non lo hanno lasciato mai solo, oggi lo hanno voluto ancora una volta salutare e omaggiare allo Stadio Braglia.Un modo per prolungare l'abbraccio all'amico e per mostrare ancora una volta vicinanza alla sua mamma Natalia per la quale gli amici di Lopez rappresentano ora la propria famiglia allargata.