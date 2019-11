Rossetti salva il Modena: 2-1 al Fano

E' andata bene. Il Modena vince, in casa, per 2-1, la partita che doveva vincere. Contro il Fano. Allo scadere del secondo tempo. Grazie alla cavalcata solitaria ed il tiro sul secondo palo della porta del Fano di Rossetti, entrato dieci minuti prima. Una rete che toglie il Modena dalle sabbie mobili e dalle difficoltà di una partita iniziata bene, proseguita male (per i soliti errori in difesa e l'inconsistenza in attacco che hanno regalato e poi garantito il pareggio al Fano), e che poteva finire peggio. Ma l'episodio finale ha dissipato l'incubo. Rossetti, porta i gialloblù nuovamente in vantaggio. La curva fischia lo stesso. Il Modena ha mostrato tante pecche, tante difficoltà.finito tra i mugugni ed i fischi dei tifosi gialloblù (860 paganti e 5440 abbonati), all'indirizzo di un Modena che dopo il gol del pareggio di Barbuti crolla, tecnicamente e psicologicamente. Smorzando gli animi caricati nella primissima parte della gara quando, al 7', Varutti sfreccia sulla fascia sinistra e regala un ottimo pallone a Spagnoli che in mezza rovesciata insacca. Ci prova anche Sodinha, da oltre trenta metri, con tiro un pò troppo centrale, quasi facile per il portiere avversario Viscovo. Il Modena inizia a commettere errori e al 23' paga il più grande. Barbuti viene lasciato solo in area e per lui è gioco facile gestire la palla e metterla in porta alle spalle di Gagno.Nella ripresa il Modena prova a dimostrare carattere e determinazione e costruisce la prima occasione del secondo tempo dopo 6 minuti. Sodinha serve Davi che scarica verso la rete. Pallone alto sopra la traversa.Al 15' primo cambio Modena. Zironelli fa uscire Mattioli per l'ingresso del numero 20 Edoardo Duca. Ci prova Tulissi. Gran bomba anche per lui, sopra la traversa. Dopo un errore di Perna in area che fa scivolare la palla diagonale di Kanis, finita a dieci centimetri fuori dal primo palo della porta di Gagno, secondo cambio Modena. Sodinha non ne ha più. Zironelli lo fa uscire per Rossetti, che sarà determinante per le sorti della gara. Entra anche Ferrario al posto di Spagnoli. Il Modena ci prova ma in area continua a sbagliare troppo. Al 37' nuovo clamoroso errore. Questa volta l'occasione fallita gialloblù è firmata da Ingegneri che pur servito alla perfezione, di testa, da un buon Laurenti, sbaglia. La curva fischia ma contestualmente aumenta il tono dei cori. Questa partita si deve vincere. Risponde il tifo Fano. Una sessantina con un suono martellante e costante di tamburi. Che si smorza quando Rossetti toglie loro la speranza anche di quel solo punto che sembra ormai certo. Da solo, in corsa, davanti al portiere, scarica il sinistro e insacca per il definitivo gol del vantaggio. I brividi ed i rischi continuano fino alla fine. Due calci d'angolo a favore del Fano, con tutti in area, anche il portiere fanno tenere i tifosi col fiato sospeso. Tre fischi finali. E' fatta. Sospiro di sollievo, anche se la curva non smette di fischiare. Vuole di più da questa squadra. Zironelli affermerà poco dopo in sala stampa che anche questa volta i ragazzi hanno dato il massimo e il gioco ed il carattere ci sono stati. Frasi che, in sala stampa, sembrano convincere solo lui