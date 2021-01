Un episodio tira l’altro

Netflix, Disney+, Amazon Prime Video: questo sono solo alcune delle più importanti e famose piattaforme di streaming video in cui possiamo trovare i film e le serie tv che più ci piacciono. In particolar modo tali piattaforme hanno riscosso maggior successo soprattutto per la presenza delle serie televisive: da ormai una decina di anni, infatti, le serie Tv hanno avuto un successo incredibile. Quando ancora non esistevano i servizi precedentemente citati, le persone davanti agli schermi delle proprie televisioni attendevano con grande gioia l’arrivo della nuova puntata della loro serie preferita.

I fattori che hanno permesso il successo delle serie tv sono molteplici e di diversa natura. Primo fra tutti la presenza delle nuove tecnologie. Come visto precedentemente, diversi anni fa l’unico mezzo attraverso il quale era possibile guardare le serie tv era la televisione. Con lo sviluppo tecnologico, e in particolar modo dello sviluppo della rete, ogni persona attraverso il proprio smartphone, tablet o pc, può in qualsiasi momento usufruire dei servizi di streaming video che gli permettono dunque di vedere la serie tv che tanto desidera.

Un altro fattore di successo è quello sulla serialità intesa come grande narrazione: la narrazione ma soprattutto i personaggi delle varie serie sono un continuo divenire. Tutto è caratterizzato dalla mancanza di un vero e proprio schema fisso, per il quale la storia e la trama cambia nel corso delle varie puntate. Questo particolare schema è stato utilizzato da moltissime serie tv, che tramite quest'ultimo, invogliano lo spettatore a guardare un episodio dopo l’altro attraverso particolari tecniche estremamente efficaci.

Un ulteriore fattore di successo è la durata: molte serie infatti hanno episodi la cui durata può variare da un minimo di 20 minuti ad un massimo di un’ora. Questa scelta obbliga lo sceneggiatore a concentrare in quel lasso di tempo tutte le informazioni necessarie creando di conseguenza più intrattenimento. Inoltre lo spettatore, in genere, non ha molto tempo a disposizione e quindi preferisce guardare una puntata di una serie tv anziché guardare un film sapendo che con molta probabilità non riuscirà a finirlo in un’unica volta.

Infine l’ultimo elemento che ha favorito lo sviluppo e il successo delle serie tv è sicuramente la varietà dei generi. Come per i film, anche le serie tv godono di un largo ventaglio di tipologie categorie, in modo tale da andare incontro ai gusti di una vasta quantità di clienti. Le serie TV inoltre escono anche dallo schermo tradizionale e vengono trasformate in prodotti nuovi come possono essere giochi brandizzati, distribuiti da per esempio da Starvegas.

Tutto ciò è stata la chiave del successo delle serie tv, che hanno appassionato milioni e milioni di persone, dai più giovani ai più adulti.