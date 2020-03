Lega: 'Tv araba consiglia a immigrati di venire a Bologna'

“Allucinante: mentre il regime di Erdogan apre le frontiere verso l'Europa, TrtArabi, una televisione turca, in lingua araba, suggerisce agli immigrati in fuga di venire a Bologna. In cifre, si parla di una massa di circa 2 milioni di persone, una vera catastrofe, insomma, se sommata agli ingenti danni già provocati dal Coronavirus al sistema sociale e produttivo emiliano-romagnolo”. La denuncia arriva dal Gruppo regionale Lega Emilia-Romagna, che invita il governatore Stefano Bonaccini “a prendere provvedimenti contro il rischio che questa minaccia possa concretizzarsi e scongiurare l'evenienza che la nostra Regione si trovi a dover gestire una nuova ondata di profughi, proprio in un periodo delicatissimo come quello attuale”. “Una cosa è certa: il servizio della televisione turca che suggerisce i percorsi agli immigrati in fuga, indicando Bologna come meta, non fa altro che ribadire come il lassismo della Sinistra sia, a questo punto, conosciuto in tutto il mondo” conclude il Gruppo del Carroccio.