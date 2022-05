Uomini e padri separati: al via il laboratorio di auto-aiuto

Prende il via lunedì 2 maggio, alle ore 21, presso il Centro per le Famiglie di via del Gambero 77 a Modena, con il patrocinio del Comune di Modena, del CSI e dell’Associazione Genitori Sottratti, il laboratorio di discussione e di auto- aiuto per uomini separati guidato dal Dott. Franco Boldrini, psicologo-psicoterapeuta, con la collaborazione del Prof. Massimo Panari. Il laboratorio, giunto al dodicesimo anno di attività, si svolgerà in 4 incontri a cadenza settimanale. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria.E’ rivolto a tutti gli uomini separati o che si stanno separando e che si trovano ad affrontare nuove sfide, legate alla solitudine, alla conflittualità famigliare, alla necessità di trovare una casa, alle aumentate difficoltà economiche, o a quelle legate al rapporto con i figli in un contesto di vita che con la separazione cambia improvvisamente.Il ciclo di incontri, per esigenze organizzative ed operative, è riservato ad un numero limitato di partecipanti ma quest’anno la partecipazione ai gruppi può avvenire anche on-line sulla piattaforma meet.Per informazioni e prenotazioni: 339-3142626, 347-2223158, 335-3387831693