Usciamo insieme dalla crisi: assemblea pubblica in piazza Grande

L'intento, anche se non dichiarato, è quello di dare vita ad un momento di confronto aperto tra cittadini e forze sociali capace di fare da contraltare al chiuso del confronto del consiglio comunale, sentito come luogo sempre più asettico e sganciato dalla voce del popolo. In pratica un'assemblea pubblica spontanea in cui aprire il microfono e dare voce ai cittadini. E' quella organizzata oggi pomeriggio, attraverso un tam tam social, in piazza Grand, a Modena, a partire dalle ore 18,30. Sotto il Municipio e alla sala del Consiglio Comunale, vuota per il trasferimento della seduta, per ragioni legate all'emergenza Covid, all'ex chiesa San Carlo; seduta che oggi vedrà come principale punto all'Ordine del Giorno, l'approvazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile. Il piano di indirizzo che definisce le strategie e le politiche dell'amministrazione, in tema di mobilità, per i prossimi 10 anni.