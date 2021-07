'Vaccinati con doppia dose non esclusi dal contagio'

'L'alta contagiosità della variante Delta riduce in maniera minore (rispetto al rischio ricovero), la possibilità di contrarre il virus e contagiare a propria volta anche per i vaccinati con doppia dose, per questo rimane importante continuare ad adottare le regole di sempre: corretto utilizzo della mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Anche io, vaccinato con seconda dose, non escludo di potermi contagiare'.Lo ha ribadito questa mattina Giovanni Casaletti, direttore del Servizio di Igiene Pubblica dell'Ausl di Modena, nell'incontro stampa sull'andamento della pandemia in provincia di Modena dove ha confermato anche la presenza di un operatore positivo in servizio al servizio di mammografia del Poliambulatorio presso il Policlinico di Modena. Ma alla domanda se si tratta di un operatore vaccinato, il direttore non si sbilancia e afferma, trattandosi di un tema sensibile, di non poterlo comunicare. Assicurato però l'avvio dell'attività di tracciamento ed eventuale isolamento delle persone potenzialmente a rischio entrate in contatto con l'operatore.Tornando all'evoluzione della pandemia 'non possiamo ancora parlare di quarta ondata ma ci stiamo preparando. I contagi aumentano e sono per la maggior parte legati alla variante Delta e il rialzo sta anticipando di 4-5 settimane quello registrato lo scorso anno' - sottolinea Casaletti.'Il vaccino non esclude la possibilità di contagio, anche se con effetti non gravi nella popolazione più giovane, ma la riduce, anche se in maniera minore, per cui è importante che anche i giovani si vaccinino. Ancora non ci sono indicazioni sull'applicazione del green pass nelle scuole, ci stiamo preparando a strutturare sempre meglio le azioni di controllo e tracciamento sui focolai'