Vaccinato il 68,7% dei modenesi, il 36,2 tra i 12 e i 19 anni

Ad oggi ha completato la vaccinazione il 68,7% dei modenesi della fascia target dai 12 anni in su. Coloro che hanno ricevuto almeno una dose sono il 79,1%. Media che si abbassa drasticamente se si considerano le fasce di età più basse della popolazione. L'introduzione del Green Pass con il corredo di limitazioni per chi ne è sprovvito aveva spinto molti alla vaccinazione per ottenere il certificato verde. Una spinta che si era ridotta nella terza settimana di agosto per poi riprendere nell'ultima parte del mese e, di fatto, fino ad oggi. Una ripresa che comunque non è riuscita a portare la percentuale dei giovani dai 12 ai 15 anni oltre il 27,5% dei vaccinati con la seconda dose (il 36,2% se comprendono la fascia fino ai 19)Se si uniscono tali dati a quelli di coloro che risultano guariti dal covid da almeno 180 giorni e di coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, emerge una fascia di popolazione cosiddetta non suscettibile, ovvero potenzialmente meno esposta al virus, dell'82,8%.Una occhiata alle altre percentuali di vaccinati fa emergere che nella fascia 40-49 anni, chi ha ricevuto la vaccinazione completa rappresenta il 68,3% mentre dai 50 ai 54 anni il 73,7%. Dati ben diversi sulla campagna di vaccinazione quelli riguardanti i minori. La loro percentuale come vaccinati, con la seconda dose, sale al 27,5 nella fascia 12-15 e al 45% nella fascia 15-24.Nella foto, il punto per la vaccinazione mobile in piazza, a Campogalliano