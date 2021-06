Vaccinazione modello 'open day' anche a Modena, ma su prenotazione: si parte da San Felice

Saranno 1000 le dosi uniche di vaccino Johnson&Johnson che saranno messe a disposizione del punto vaccinale di San Felice sul Panaro per dare il via, anche in provincia di Modena, alle sessioni di vaccinazioni libera, ovvero ai cosiddetti Open Day. In provincia di Modena non dovrebbero verificarsi i problemi registrati ieri a Bologna dove in migliaia, senza prenotazione in quanto non prevista, si sono presentati all'HUB vaccinale fiera. Perché in provincia di Modena la vaccinazione sarà libera (con l'unico limite della fascia sopra ai 18 anni), ma su prenotazione. Il sistema, che non necessiterà nemmeno dello spid, sarà messo in linea nelle prossime ore e verrà comunicato dall'Ausl e dagli organi di informazione appena pronto. Di fatto, da domani, 4 giugno, dovrebbe essere possibile prenotarsi per entrare tra i primi mille che potranno vaccinarsi al centro di San Felice. Seguirà, con la stessa modalità il centro di Pavullo e, in ultimo quello di Modena. Tutti saranno vaccinati con il vaccino J&J che garantisce l'umminizzazione con una sola dose. 'A Bologna, al di la dei problemi nati dalla assenza di prenotazione, c'è comunque da notare la grande risposta dei vaccini e la loro voglia di vaccinarsi. Credo che questa sia una grande opportunità anche per esempio, per i maturandi'- ha affermato il Direttore Generale Brambilla nel corso del punto stampa settimanale sull'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale in provincia di ModenaGi.Ga.