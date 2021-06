Vaccini 50-54 anni, la metà non si è prenotata

La lotteria dei vaccini legata agli Open Day dove si è scatenata la corsa dei click per accaparrarsi, come nella lotteria degli scontrni, la corsa al bonus, non si sta scatenando nelle altre fasce di età più mature, per le quali. Nella fascia 55-59 anni, dove le prenotazioni si sono aperte il 10 maggio, al 2 giugno un candidato alla vaccinazione non obbligatoria su quattro non si era prenotato. Una percentuale che raddoppia nella fascia di età dai 50 ai 59 anni. Qui la torta dei prenotati e dei non prenotati si divide a metà. Con il 49,7% che non ha ancora prenotato la vaccinazione. Le percentuali delle prime dosi e seconde dosi in entrambe le fasce, comprendono anche coloro che facendo parte di categorie sensibili, erano già entrati nel circuito vaccinale e avevano ricevuto almeno una dose. Portando ad una percentuale di soggetti che hanno ricevuto la vaccinazione completa, aggiungendo anche solo la dose rimanente, ad un livello analogo a quello dei prenotati. Nella fascia di età 50-54 anni il 14,2% ha completato il ciclo vaccinale. Insomma, avanti, con moderazione. Per l'Ausl si tratta di dati importanti che denotano una risposta alla opportunità di vaccinarsi anche al di sopra delle aspettative. Sicuramente (ma qui gioca la modalità della prenotazione che per gli Open Day assomiglia davvero ad una lotteria), non si registrano i picchi di corsa e di entusiasmo legati alla gara dei click per la vaccinazione libera con la vaccinazione unica con le monodosi J&J. Corsa ed entusiasmo che alcune ore fa ha espressamente e pubblicamente dichiarato sul suo profilo Facebook di avere fatto e provato, anche il consigliere comunale di Modena Ilaria Franchini. T'Ho provato il click day dell'AUSL questa mattina, e ho avuto la fortuna di riuscire a prenotare la mia dose di Vaccino J&J per Domenica.Avreste dovuto vedere la mia espressione di felicità quando ho ricevuto la mail di conferma.È oltre un anno che aspetto questo momento, ho voglia di tornare a ridere senza mascherina e soprattutto abbracciarvi tutti'Gi.Ga.