Vaccini, Ausl: prenotazioni aperte anche ai dodicenni

Oggi lunedì 14 giugno si aprono le prenotazioni per le vaccinazioni nella fascia d’età 25-29 anni (nati dal 1992 al 1996), due giorni dopo toccherà ai nati dal 1997 al 2001. Sono i prossimi step della campagna vaccinale anti-Covid annunciati dall'Ausl di Modena. Con l’apertura delle prenotazioni di mercoledì 16 alla fascia 20-24 anni, potranno poi accedere al vaccino tutti i cittadini modenesi sopra i 12 anni: coloro che, pur rientrando nelle fasce d’età per le quali è già possibile prenotare, non hanno ancora fissato la data della vaccinazione, possono farlo in qualsiasi momento, attraverso le modalità indicate per la fascia d’età di appartenenza.Per le fasce 25-29 (da lunedì 14 giugno) e 20-24 anni (da mercoledì 16) sarà possibile prenotare scegliendo tra diversi canali: per telefono, chiamando il numero dedicato 059 2025333, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13; tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (con accesso da quello dei genitori nel caso di minori, se associato); collegandosi al sito Cupweb; attraverso l’App “ER Salute”; nelle Farmacie private e comunali della provincia di Modena; o presso i Corner Salute presenti in numerosi punti vendita Coop Alleanza 3.0 della provincia di Modena.Il vaccino Comirnaty (Pfizer), è l'unico, per ora, al quale è stata concessa una estensione per la somministrazione ai bambini di età compresa tra i 12 e i 15 anni.L'uso di Comirnaty nei bambini dai 12 ai 15 anni sarà lo stesso di quello autorizzato per gli adulti e gli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni. Il vaccino è somministrato in due iniezioni nel muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di almeno tre settimane l’una dall’altra.In questo contesto la Germania ha deciso di sconsigliare la somministrazione del vaccino in questa fascia d'età per soggetti sani, riservandolo a chi ha patologie.L'uso di Comirnaty, il vaccino anti-Covid di Pfizer BioNTech, 'nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni senza malattie pregresse non è attualmente consigliato in via generale'. E' la raccomandazione diffusa in Germania dal Comitato permanente per la vaccinazione (Stiko) presso il Robert Koch Institute. Gli esperti consigliano che i bambini e gli adolescenti vengano vaccinati contro il coronavirus Sars-CoV-2 solo se soffrono di determinate malattie.Il rapporto rischi benefici (utile ricordare che lo sviluppo di forme gravi da Covid-19 nei bambini e nei ragazzi è raro) porta dunque gli scienziati tedeschi a sconsigliare il vaccino per i più giovani.