Vaccino, il ministro Speranza: 'Partiamo adesso con la terza dose'

“La terza dose in Italia ci sarà”. Ha risposto così il ministro della Salute, Roberto Speranza, interpellato sul tema dai giornalisti durante la conferenza stampa organizzata oggi a Roma, nella Sala Esedra dei Musei Capitolini in Campidoglio, in occasione della seconda e ultima giornata del G20 Salute.“Noi partiremo sicuramente, già nel mese di settembre, per le persone che hanno fragilità di natura immunitaria - ha fatto sapere Speranza – penso ad alcune categorie di pazienti oncologici, penso ai trapiantati, penso a quelle categorie che appunto hanno avuto una risposta immunitaria fragile rispetto alla somministrazione delle prime due dosi. Voglio ricordare che su questo punto già sia Ema sia l’Ecdc si sono espresse molto chiaramente“.Quindi “già nel mese di settembre in Italia partiranno queste prime terze dosi. Poi continueremo ad analizzare tutti i dati - ha concluso il ministro - ma con tutta probabilità la campagna della terza dose continuerà“.