Vaccino, Toti: 'Preghiamo e siamo vicini alla 18enne ricoverata'

'Preghiamo e siamo vicini alla ragazza di 18 anni ricoverata in neurochirurgia all'ospedale San Martino di Genova a pochi giorni dalla somministrazione volontaria del vaccino AstraZeneca ( Vaccino, 18enne ricoverata a Genova per trombosi dopo AstraZeneca ). Da tutto il giorno siamo in contatto con: dopo un primo intervento per rimuovere il trombo, e' in corso adesso una seconda operazione. Tutta la Liguria si stringe intorno alla famiglia della ragazza, che è rimasta costantemente al suo fianco in ospedale'. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.La diciottenne con diagnosi di trombosi seno cavernoso ricoverata in neurochirurgia all'ospedale Policlinico San Martino di Genova ha subito un primo intervento per rimuovere il trombo. E' in corso un secondo intervento per detendere la pressione intracranica derivante dall'emorragia.La Direzione del Policlinico ha attivato le previste segnalazioni nell'ambito delle procedure di farmacovigilanza verso AIFA, nelle quali sono stati indicati anche i farmaci assunti dopo la vaccinazione avvenuta il 25 maggio scorso in via volontaria con vaccino AstraZeneca. La famiglia della ragazza e' presente al San Martino, costantemente assistita dal personale dell'ospedale.