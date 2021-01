Via Amundsen, il Comune corre ai ripari: strada e parcheggio utili

Dopo mesi di silenzio sul progetto della costruzione di un parcheggio e di una strada di accesso su un area verde confinante con una scuola elementare e di servizio ad un supermercato in costruzione, il l'Assessore all'urbanistica Anna Maria Vandelli decide di parlare del progetto, mentre le ruspe sono giù in funzione da giorni. Nel giorno in cui un gruppo di genitori annuncia un presidio davanti ai cantieri per mostrare la preoccupazione per l'impatto che avrà l'opera sulla sicurezza della mobilità della zona e sull'inquinamento atmosferico derivante dall'aumento del traffico veicolare. Nel primo pomeriggio di lunedì il gruppo di genitori annuncia, per il giorno seguente, martedì 12 gennaio, un presidio davanti al cantiere in viale Amundsen. Alle ore 16, dopo settimane in cui il progetto stesso sembrava un segreto inviolabile, e sconosciuto, almeno ufficialmente, ai più, il comune tiene un incontro a distanza con la dirigenza scolastica esplicativo sul progetto. Il messaggio è rassicurante: il progetto è buona cosa, anche se su zona verde, servirà a tutti. A chi si reca a scuola, al supermercato ed in posta. Altro che danno.La dirigente si attiva per mandare il giorno dopo, martedì 12, in concomitanza con il presidio dei genitori, una lettera /verbale dell'incontro ristretto avuto il giorno prima con l'Assessore, il suo staff, (composto tra gli altri da Maria Sergio dirigente servizio pianificazione, Marcella Garulli architetto, e Roberto Belondi architetto). Per il quartiere, presente il presidente Carmelo De Lillo. La lettera, che riportiamo integralmente, ha toni rassicuranti e riprende senza sfumature i dettagli esposti nell'incontro dall'assessore sulla qualità e l'utilità del progetto. Ovvero nuova strada e parcheggio non riguarderebbero, la trasformazione di una area verde, bensì la riqualificazione ben più ampia dell'area in cui si inserisce il supermercato. Insomma un progetto tutt'altro che negativo ed impattante, stando alle parole dell'assessore, anzi positivo ed utile per l'intera area. Parole ribattute dalla dirigenza scolastica che da parte sua rassicura i rappresentanti del consiglio di istituto, ai quali la lettera stessa è indirizzata, di avere chiesto all'assessore assicurazione 'che il cortile/giardino fosse ben delimitato da una fitta ed alta siepe a garanzia della privacy degli studenti e delle maestre, in modo da creare un efficace distanziamento con l’area esterna. Abbiamo insistito che la siepe fosse almeno di 110 cm. rispetto ai 70 cm inizialmente proposti'.In pratica, più che una sponda per i genitori che chiedono chiarezza ed informazioni al comune sul progetto e la possibilità di discutere, nonostante i cantieri avviati, di una ipotesi alternativa, i genitori trovano nella lettera del dirigente un riflesso di quanto detto l'assessore con rassicurazioni sul merito del progetto.Di seguito il testo integrale della lettera inviata dalla dirigente scolastico ai componenti del consiglio di istituto dopo l'incontro con l'assessore.Al Presidente del Consiglio di IstitutoAi Sig.ri ConsiglieriOggetto: incontro scuola con Assessora Anna Maria VandelliGentilissimi,in riferimento alla richiesta di informazioni circa il progetto che vede lo spostamento delsupermercato Conad in area vicina alla scuola Giovanni XXII, oggi 11 gennaio 2021 alle ore 16, hoincontrato virtualmente tramite una conference call l’Assessora alla urbanistica Anna MariaVandelli unitamente ad alcune persone del suo staff, tra cui Maria Sergio dirigente serviziopianificazione, Marcella Garulli architetto, Roberto Belondi architetto; per il quartiere presente C.De Lillo e per la scuola la sottoscritta, la mia collaboratrice Patrizia Malagoli ed il vicepresidentedel CdI Alessandro Tavernari.In primis, ci è stato spiegato che il progetto non ha una valenza meramente commerciale, in quantol’ampliamento del supermercato in altri spazi, è stata l’opportunità che l’Ente Locale ha colto perrigenerare un’area abbandonata e degradata. Pertanto è necessario inquadrarlo come un progettoche rientra nella rigenerazione di uno spazio da tempo soggetto a degrado, abbandonato, non benfrequentato, con utilizzo incontrollato da parte di chiunque.Ci è stato chiarito che l’occasione dello spostamento del Conad e la costruzione del parcheggio, hareso possibile una rivalutazione in toto della zona. Infatti l’area di sosta che verrebbe a confinarecon la scuola, non rappresenta un parcheggio ad alta densità di traffico e soprattutto non è unparcheggio ad uso esclusivo del Conad (che ne avrà uno dedicato nel seminterrato del proprioedificio). Quest’ultimo potrà essere utilizzato sia dagli utenti dell’ufficio postale ma anche esoprattutto dai genitori, che nelle ore di punta, spesso fermano l’auto in doppia fila per ritirare ipropri figli da scuola.Il Conad avrà anche un accesso dalla Via Emilia. Particolare attenzione viene data alla costruzionedella pista ciclabile che delimiterà la scuola per consentire di vivere il quartiere con maggioresensibilità alla sostenibilità ambientale. Il progetto ha ottenuto l’avallo di Arpa e dell’ASL agaranzia della salute e sicurezza dei cittadini.Come scuola abbiamo richiesto assicurazione che il cortile/giardino fosse ben delimitato da una fittaed alta siepe a garanzia della privacy degli studenti e delle maestre, in modo da creare un efficacedistanziamento con l’area esterna. Abbiamo insistito che la siepe fosse almeno di 110 cm. rispetto ai70 cm inizialmente proposti.Altro punto affrontato è stato quello dei bidoni della spazzatura; abbiamo avanzato l’idea chefossero spostati in modo da creare maggiore distanza possibile dal giardino della scuola.L’Assessora si è resa disponibile a parlarne con Hera.Inoltre è stato affrontato il tema della sicurezza del quartiere, riprendendo una vecchia propostadella scuola di dotare la zona di telecamere per la videosorveglianza, mai fino ad ora installate;Come scuola abbiamo insistito su questo aspetto e l’Assessora ci ha comunicato che sarà possibileinstallare una video camera di sorveglianza sulla Via Amundsen nei pressi del parcheggioIn definitiva, la creazione del “parking” non creerà maggior traffico, ma anzi rappresenterà unservizio in più per i residenti. Per limitarne l’utilizzo, la scuola ha condiviso l’inserimento di unatemporizzazione veloce (max 15/20 minuti ) della sosta in modo da destinarla effettivamente alservizio della scuola e della posta. In definitiva si è cercato di raggiungere il miglior risultatopossibile per la scuola e per il quartiere..Cordiali SalutiIl dirigente scolastico