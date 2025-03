Chiusura ponte Estense: domenica vertice per deviazioni stradali

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo la chiusura del Ponte sulle Estense Rio torto è scattato un vero e proprio piano di emergenza da rendere operativo già da lunedì 3 marzo. Quantomeno per gestire e limitare il più possibile le conseguenze sulla circolazione stradale nel collegamento tra la pianura e Pavullo. Posto che i disagi saranno enormi per le migliaia di pendolari, è autisti di mezzi diretti alle attività della montagna. Basta solo pensare alla zona industriale di Sant'Antonio sulla quale insistono i grandi stabilimenti ceramici dai quali si movimentano merci con centinaia di camion al giorno. E che ora dovranno essere indirizzati, insieme al traffico pendolare, su strade provinciali e statali per certi tratti assolutamente inadeguati a sostenere tali volumi di traffico.



Sabato pomeriggio un incontro tecnico della provincia di Modena con i comuni di Pavullo Serramazzoni e Maranello.

Sul tavolo, per ora, ci sarebbero tre ipotesi di deviazione sulle quali fare confluire i mezzi pesanti, diverse a seconda delle destinazioni di pianura:Fondovalle per chi è diretto a Vignola e Bologna, la strada per Prignano per chi è diretto a Sassuolo, e la via giardini fino a Maranello per i camion diretti Modena. Con le indicazioni in loco, Ma come detto si tratta di ipotesi. L'ufficialità potrebbe arrivare oggi, domenica.A Maranello l'amministrazione e la polizia locale starebbero predisponendo delle modifiche alla viabilità in alcune vie per rendere possibile e più agevole il passaggio dei mezzi pesanti. Ipotesi che nella giornata di domenica prenderebberonnt forma ufficiale in un nuovo tavolo tecnico convocato dalla provincia. Poi lunedì si riunirà il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato e coordinato dal prefetto di Modena.A quanto si è appreso in via informale il Sindaco di Pavullo avrebbe avviato un confronto con le aziende ceramiche per valutare la possibilità di attuare politiche di logistica, come movimenti notturni e diminuzione della produzione, per ridurre il traffico generato dalle aziende.