Pavullo, ponte non sicuro: la Nuova Estense chiude fino a fine marzo

'Chiusura al traffico sulla Statale 12 dal km 144+580 al km 148+100 su tutte le corsie a partire dalle ore 23 del 28/02/2025 fino alle ore 18 del 28/03/2025'. La notizia della chiusura non per 4 giorni, ma almeno per un mese del ponte sul Rio Torto a Serramazzoni, sulla Nuova Estense, è arrivata questa mattina con una ordinanza di Anas, la numero 208/2025/BO.

Una mazzata per i residenti dell'Appennino che vedono chiudere la principale via d'accesso a Modena.



Su quel tratto della Nuova Estense, riferisce Anas 'sono in corso i lavori programmati di risanamento conservativo del ponte sul rio Torto, appaltati ad una rete temporanea di imprese la cui mandataria è la Frantoio Fondovalle, con sede a Montese e da Stradedil srl con sede a Palagano'.

Nel corso dei lavori, 'alcune delle verifiche prodromiche agli stessi hanno evidenziato un’evoluzione del degrado di alcune delle strutture di impalcato in relazione alla quale, nella giornata del 28 febbraio 2025, in via cautelativa, si è resa necessaria l’interdizione al traffico e occorre confermare la chiusura già attuata all’uopo, deviando il traffico veicolare, in entrambe le direzioni di marcia'.E' consentito ai soli residenti, nonché ai servizi essenziali e di emergenza il transito fino al ponte sul rio Torto, rispettivamente, in direzione Pavullo, fino al km 147+000 circa, in direzione Modena, fino al km 146+650 circa, restando il ponte stesso interdetto. I percorsi alternativi:In direzione Modena: uscita dalla Statale 12 al Km 144+580 in direzione Serramazzoni sulla la SP 3 – abitato Serramazzoni svoltare per Via Roma in direzione Modena (SP 21), proseguire su via per Marano (SP 21), immissione su Statale al Km 148+100.In direzione Abetone: uscita dalla Statale 12 al Km 148+300 in direzione Serramazzoni in Via per Marano (SP 21), proseguire su Via Roma (SP 21), abitato Serramazzoni 4/6 svoltare per SP 3 in direzione Pavullo, immissione su Statale 12 al Km 144+580.