Notte in vigile attesa per gli argini, piene di Secchia, Panaro e Tiepido in transito nella notte a Modena

Anche se la Fossalta è ora maggiormente protetta dai muri recentemente realizzati, rimane la preoccupazione per la tenuta degli argini, su tutto il bacino idraulico di Secchia e Panaro, a valle della rispettive casse di espansione. Da Modena alla bassa. Dalla Fossalta il Tiepido, dopo essersi immesso in Panaro, scorre verso la bassa transitando a ponte di Navicello Vecchio (chiuso in via precauzionale) e più avanti da quel punto in cui l'argine si ruppe, il 6 dicembre 2020, a Bagazzano di Nonantola.Analogo passaggio del picco di piena, dalla mezzanotte, nel tratto modenese del fiume Secchia, con Ponte Alto e Ponte dell'Uccellino chiusi al traffico. A Ponte Alto transito del picco di piena poco dopo la mezzanotte, a 9,50 metri, di mezzo metro sotto ai 10 del livello di allerta rossa.

Ma in quel tratto che parte dalla rotatoria di San Pancrazio e fino al Ponte dell'Uccellino (anch'esso chiuso), gli argini rialzati negli ultimi anni, dopo la rotta e l'alluvione del 2014, garantiscono una sicurezza in più capace di compensare l'inadeguatezza della cassa di espansione. Così come lo è l'intero sistema idraulico modenese sul quale, in definitiva si è iniziato ad intervenire, se non consideramo l'adeguamento del 2012 del manufatto di contenimento della Cassa Panaro, soltanto dopo l'alluvione del 2014. E con interventi nemmeno strutturali, poco più che tampone se si considera che nessuno di questi ha portato ad un innalzamento del livello di sicurezza generale. Fatto sta che gli interventi di rialzamento degli argini e risagomatura alveo nell'area di Ponte Alto e fino al punto dell'Uccellino, un contributo in più di sicurezza, quantomeno in quei tratti strategici per il passaggio a Modena, è stato dato. Rientrata anche l'esondazione di acqua e fango sulla Strada Nuova Estense.



A Serramazzoni riaperta in serata, ma a senso unico alternato, la strada provinciale 3 “Via Giardini” in località La Fontanina, dove nella mattina di martedì 2 maggio di era verificato il distacco e la caduta in strada di massi rocciosi senza il coinvolgimento di mezzi o persone. Il tratto interessato era stato chiuso al transito per consentire le operazioni di ispezione e rimozione dei detriti ed ha riaperto con un senso unico alternato regolato da semaforo.