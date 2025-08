Antwerp Open 2025: Nicole Sescu Gal brilla ad Anversa e conquista la finale

Archiviati i successi di ieri di Jimmy Van Schie e Lisa Zollikofer, oggi la copertina è tutta per Nicole Sescu Gal. La giovane atleta della ASD Nuova Modena Darts ha infatti migliorato il risultato di sabato (terzo posto), conquistando la finale del prestigioso torneo Girl dell’Antwerp Open, tappa Gold della World Darts Federation. Dopo aver dominato il girone, Nicole ha superato con decisione la semifinale contro la belga Jentl Fransen, prendendosi la rivincita sulla sconfitta subita il giorno prima. In finale ha poi affrontato l’inglese Ruby Grey, già vincitrice del torneo, cedendo il titolo ma con grandissimo onore.Con questo risultato, Nicole porta a casa 111 preziosissimi punti WDF, che la proiettano verso le prime posizioni del ranking mondiale di categoria, attestandosi con ogni probabilità tra la quinta e la sesta posizione nella classifica di qualificazione ai Campionati del Mondo Girl.«Un’ottima prestazione, che conferma il valore di Nicole e la consacra come uno dei volti più promettenti del panorama internazionale giovanile – ha commentato con orgoglio Mattia Calzolari, presidente della ASD Nuova Modena Darts – Siamo fieri di lei, non solo per i risultati, ma per l’atteggiamento in pedana e fuori: è l’orgoglio della nostra società, della provincia di Modena edi tutta l’Italia delle freccette».Nicole ha voluto ringraziare chi le è stato accanto: «Grazie ai miei genitori, che mi sostengono fin dai miei primi lanci, al mio accompagnatore Davide Romani, che mi ha supportata con passione e presenza ad Anversa, e a tutta la ASD Nuova Modena Darts che ha fatto il tifo per me da casa. Un grazie speciale anche a tutti gli amici della World Darts Federation: anche se viviamo in Paesi diversi, quando ci ritroviamo, sembriamo una grande famiglia».Davide Romani, accompagnatore ufficiale in questa trasferta, ha aggiunto: «Nicole ha affrontato due giorni intensi, con una concentrazione e una maturità fuori dal comune. Ho visto nei suoi occhi la voglia di dare tutto, fino all’ultima freccetta. L’atmosfera che si respira a questi tornei è qualcosa di magico: vederla affrontare avversarie di livello internazionale con rispetto, determinazione e sempre con il sorriso, è stato un privilegio. Questa esperienza ha lasciato il segno, e sono certo che sia solo l’inizio di un lungo cammino».