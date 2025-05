Benemerenze: premiato anche Fabio Paroli dell'Ubersetto

A Roma si è svolta la consueta Cerimonia delle Benemerenze della Figc Lnd e del Settore Giovanile e Scolastico. Accompagnati dal presidente regionale Simone Alberici, dal segretario Sara Bottarelli e dal consigliere regionale Biagio Dragone, sono stati insigniti dei rispettivi riconoscimenti i componenti della delegazione emiliano romagnola intervenuta all’evento. Il presidente Lnd Giancarlo Abete e il presidente Figc Gabriele Gravina hanno provveduto a premiare:

Per i 100 anni di attività: la Polisportiva Laghese (ha ritirato il premio Fabrizio Bellini), il Mesola Football Club 1925 (ha ritirato il premio Massimo Modena) e il Russi (ha ritirato il premio Lino Dalla Valle e Stefano Babini).

Per i 40 anni di attività i dirigenti federali Franco Capelli, Franco Fancelli, Alberto Mambelli, Antonio Piatti e Domenico Spignoli.

Per i 20 anni di attività i dirigenti federali Angelo Gardella e Giorgio Zaccari.

Per i 40 anni di attività il Dirigente di Società Fabrizio Oliva (Fabbrico).

Per i 20 anni di attività i dirigenti di Società Luigi Maggi (Consandolo Calcio), Alfredo Nanni (Virtus Olimpia), Fabio Paroli (Ubersetto) e Nerino Piccinini (Daino Santa Croce).

Matteo Pierotti