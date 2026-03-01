Con le spalle al muro il Volley Modena non riesce a reagire e il Club Italia passa 3-0

Si spengono le residue speranze di inseguire ancora la salvezza per il Volley Modena che al Pala Bursi di Rubiera, nel decisivo match contro il Club Italia, cade per 3-0 lottando di fatto solo nel primo set. Le gialloblù pagano, come spesso accaduto in stagione, i troppi errori nel parziale iniziale e poi pian piano soccombono ad un avversario che, sulle ali dell’entusiasmo, ha saputo sfruttare al meglio le proprie qualità.Coach Biagio Marone ripropone Fusco in sestetto in diagonale con Kaplanska, mentre il resto della formazione è quello consueto con Lancellotti al palleggio, Nonnati opposta, Credi e Guzin in posto quattro, Righi libero.Dall’altra parte coach Cichello risponde con Spaziano in regia, Solovei opposta, Caruso e Susio in posto quattro, Quero e Bovolenta al centro, Regoni libero. Prime fasi di gara equilibrate dove da una parte e dall’altra le polveri sembrano un po’ bagnate specialmente dai nove metri. Il primo mini break tentano di piazzarlo le gialloblù con Kaplanska e Guzin per l’11-9, ma Solovei ristabilisce subito la parità con due vincenti a muro e Susio regala il tentativo di allungo sul 14-12 per la propria squadra.L’equilibrio, però, non si rompe fino al 18-18 quando il Club Italia piazza il 4-0 di break che si rivelerà decisivo perché Dodi, subentrata a Fusco nel cambio volante, e Guzin fanno -2 prima del 25-22 firmato da Quero a muro su Kaplanska. Si cambia campo e il secondo parziale parte come il precedente, con le due squadre che viaggiano testa a testa tentando di mettere il naso avanti prima l’una e poi l’altra senza successo. Sull’8-8, però, arriva un altro 4-0 per le ospiti che Kaplanska e l’errore di Quero quasi annullano, ma Modena non riuscirà a ritrovare la parità prima del nuovo allungo del Club Italia che chiude in scioltezza con Solovei immarcabile 25-18. Aggrappata a un filo Modena ancora una volta regge fino l’8-8 nel terzo set prima di alzare bandiera bianca sotto i colpi di Caruso, diventata incontenibile in questo parziale. Nonnati, cresciuta sempre più nell’arco della gara, diventa il principale terminale offensivo per le sue e quando Kaplanska le fa da spalla Modena prova a ricucire fino al -2 sul 20-18. Visentin, però, spreca tutto attaccando out una pipe che aveva poche chance di esito positivo e il Club Italia trova così il cambio palla che le dà lo slancio per chiudere 25-20 con l’errore offensivo di Nonnati che vale la parolafine sull’incontro.