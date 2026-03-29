Correre nel cuore Ferrari: la Mezza Maratona memorial Enzo Ferrari replica lo spettacolo

Per il secondo anno Ferrari ha aperto in via eccezionale i propri luoghi più iconici, solitamente inaccessibili al pubblico, per offrire a runner e appassionati un’esperienza unica. Una scelta che sottolinea il legame profondo tra il Cavallino Rampante e il territorio della Motor Valley.Ferrari, in qualità di Hosting Partner, ha messo a disposizione della manifestazione il viale centrale che attraversa il campus aziendale, la Pista di Fiorano e il nuovo circuito Ferrari e-Vortex, trasformando i propri spazi in un’inedita pista per i maratoneti. Una scenografia straordinaria, pensata per valorizzare a livello internazionale un evento nato e cresciuto con il territorio e per il territorio, coinvolgendo i quattro Comuni attraversati dal percorso: Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Modena.La Mezza Maratona d’Italia, organizzata da RCS Sports & Events in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e le amministrazioni locali, si è conclusa con 15.000 iscritti. Il 32% di atleti internazionali, provenienti da 88 Paesi nel mondo, conferma il suo richiamo globale. La linea di partenza è stata tracciata davanti al Museo Ferrari di Maranello, presso il quale è stato allestito il Running Show della Mezza Maratona.La gara principale, sulla distanza di 21,097 km,ha offerto un percorso senza eguali che ha unito sport, storia industriale e identità territoriale, culminando con l’arrivo nel cuore di Modena, in Piazza Roma.I vincitori assoluti della mezza maratona sono stati il keniano Dennis Kipruto e la keniana Regina Wambui Ndugu. Primi italiani Thomas D’Este e Sara Bottarelli. Nella categoria FISPES, tra le donne Rita Cuccuru vince per il secondo anno consecutivo, primo tra gli uomini Giuseppe Gabriele Terzano.Oltre all’aspetto agonistico, il programma della Mezza Maratona d’Italia ha previsto la gara 10 km non competitiva e una Family Run di 5 km, che hanno coinvolto 7.000 partecipanti.Anche per l’edizione 2026, le medaglie destinate ai vincitori della mezza maratona nascono negli stabilimenti Ferrari. Simbolo dell'equilibrio tra tradizione e innovazione, ogni esemplare prende vita grazie a un processo che unisce l'artigianalità alla più alta tecnologia. Una barra di alluminio riciclato viene lavorata con macchinari a 5 assi di ultima generazione e rifinita singolarmente dalle mani esperte dei tecnici di Maranello, negli stessi impianti in cui vengono prodotti i componenti delle vetture racing e stradali. Infine, sapienti processi manuali di sabbiatura ceramica e lucidatura donano brillantezza e unicità a ogni medaglia, che viene ulteriormente impreziosita dalla personalizzazione tramite marcatura laser.A completare l’opera, il cofanetto che la custodisce è rivestito a mano con pellami di recupero, gli stessi utlizzati per gli interni delle vetture del Cavallino Rampante.La manifestazione intende contribuire a creare un impatto positivo di lungo periodo sul territorio. Il ricavato delle iscrizioni e dei contributi dei partner, al netto dei costi organizzativi, sarà destinato a progetti di sviluppo e rinnovamento delle infrastrutture sportive e scolastiche nei Comuni attraversati dal percorso, rafforzando il legame tra sport, educazione e comunità.La Mezza Maratona d’Italia – Memorial Enzo Ferrari si conferma così non solo un evento sportivo di rilievo internazionale, ma anche un’occasione di festa, condivisione e un’opportunità per il futuro del territorio.“La Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari non è solo una gara: è una manifestazione che trasforma le nostre strade in un palcoscenico di energia e condivisione. Oggi ho vissuto un’emozione unica, attraversando i luoghi simbolo di Ferrari, eccezionalmente aperti a migliaia di persone provenienti da tutto il mondo.Un ringraziamento speciale agli atleti, ai volontari, alle associazioni e al pubblico che hanno reso possibile questo weekend di sport, con 15.000 runner iscritti. Aprendo le porte della nostra azienda e sostenendo questa manifestazione, confermiamo il nostro impegno per il territorio e contribuiamo al miglioramento delle strutture sportive e scolastiche delle città coinvolte.”