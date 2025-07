Djokovic supera Cobolli: Sinner con Nole in semifinale

Jannik Sinner c’è. Flavio Cobolli no. Djokovic non è mai andato via. Sarà Sinner-Djokovic la semifinale di Wimbledon, venerdì. Niente derby italiano. Si è fermata davanti al campione più vincente della storia del tennis l’avventura di Cobolli a Wimbledon. Il romano ha vinto il primo set al tie-break, poi si è arreso 6-2, 7-5, 6-4.

'Significa tutto per me il fatto di poter ancora, a 38 anni, giocare le fasi finali di Wimbledon – ha detto poi Djokovic – Grandissime congratulazioni a Flavio per uno straordinario torneo. Grande prestazione da parte sua. Sicuramente è uno di quei giocatori che vedremo molto di più in futuro. La caduta? È arrivato in un momento delicato. In qualche modo sono riuscito a trovare un buon servizio e chiudere il punto. Ovviamente adesso ne parlerò con il mio fisioterapista. Spero che tra due giorni vada tutto bene'.

Per Sinner la grande paura degli ottavi contro Grigor Dimitrov è alle spalle, spazzata via da un quarto di finale contro Ben Shelton che lo ha visto vincere in tre set senza troppi problemi: 7-6, 6-4, 6-4. Il gomito destro era fasciato, ma il gioco non ne ha risentito. Servizio e dritto forse un pizzico meno efficaci, ma sufficienti per tenere a bada l’avversario. Il numero 1 del mondo, vincendo questa sfida riedizione degli ottavi di finale dello scorso anno, ha allungato la sua striscia positiva contro il mancino statunitense: sei successi di fila, tutti senza cedere nemmeno un set. Per Sinner è la seconda semifinale a Wimbledon, primo italiano di sempre a riuscirci.

'Devo dire che il gomito è migliorato molto. Sono felice della prestazione- ha detto l’azzurro- Mi ero allenato poco, ma l’atmosfera mi ha aiutato, sono riuscito a giocare il mio tennis. Adesso non vedo l’ora di giocare la semifinale, questo è il miglior torneo al mondo'.