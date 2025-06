Eccellenza, ecco le bozze dei due gironi

Mai come quest'anno ci sono dubbi sulla composizione dei gironi di Eccellenza, più che altro sulle squadre che parteciperanno a questo campionato. Detto che il Borgo San Donnino non si iscriverà e che dell'United Riccione, retrocesso dalla D, non ci sono più tracce, mancherebbero 5 posti e secondo la graduatoria dei ripescaggi hanno diritto ad iscriversi Comacchiese, Bobbiese (lo scorso anno aveva rinunciato), Young Santarcangelo, Campagnola e Futura Fornovo Medesano. A queste cinque ripescate potrebbe aggiungersi anche la Sanmichelese, sesta nella classifica delle eventuali ripescate, se la Vianese dovesse battere in finale i sardi del Monastir (domenica l'andata al Mirabello di Reggio) e salire in D. Ma c'è un però: se la Spal, che è praticamente fuori dalla Serie C a causa della gestione scellerata di Joe Tacopina, dovesse ripartire dall'Eccellenza, ci sarà un posto in meno per i ripescaggi perché sembra che non venga inserita in sovrannumero.

Ecco le bozze dei gironi Girone A: Agazzanese, Arcetana, Atletic Cdr Mutina, Bobbiese, Brescello Piccardo, Calcio Zola Predosa, Campagnola, Fabbrico, Fidentina, Fiorenzuola, Futura Fornovo Medesano, Nibbiano & Valtidone, Pontenurese, Real Formigine, Rolo, Salsomaggiore Calcio, Terre di Castelli 1907, Vianese. Girone B: Castenaso, Comacchiese, Corticella, Young Santarcangelo, Faenza, Fratta Terme, Futball Cava Ronco, Massa Lombarda, Medicina Fossatone, Mesola, Mezzolara, Osteria Grande, Pietracuta, Russi, S. Agostino, Sampierana, Sanpaimola, Solarolo.

Matteo Pierotti