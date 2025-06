Eccellenza, sarà un girone A grandi firme

Spal

Sarà un'Eccellenza grandi firme. Nel girone A, è vero, non ci sarà più la Correggese, ma c'è il Fiorenzuola, retrocesso dalla D e che sta allestendo una super squadra con Antenucci e Scarlata in attacco, il Nibbiano che dopo aver buttato via la vittoria del campionato, ci riproverà ancora. Poi la Vianese che sbollita la delusione per aver sfiorato la promozione agli spareggi, sarà sicuramente tra le favorite. Sta allestendo un'ottima squadra anche il Brescello (Fanti e Corbelli dal Salso, Iodice dal Formigine me ne arriveranno altro), poi ci saranno sicuramente la Fidentina con l'ingresso dell'ex presidente del Borgo Magni, l'Agazzanese, il Terre di Castelli con bomber Guidone e la neopromossa Cdr Mutina che anche quest'anno ha fatto un super mercato. Questi infatti sono finora gli arrivi in casa orange: Cremaschi (a, S.Agostino), Serra (d, Cittadella), Fantastico (a, Riese), Caselli A. (c, Vianese), Auregli (p, Fabbrico), Boilini (d, Correggese), Gargano (d, Terre di Castelli). Insomma, un girone davvero tosto con tre superfavorite, Nibbiano, Vianese e Fiorenzuola, poi tutte le altre.Dopo la mancata iscrizione alla Serie C della Spal, l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Fabbri e dall’assessore allo Sport Carità, non ha intenzione di scendere a compromessi con l’attuale proprietà americana, anzi non vede l’ora di presentare il bando per individuare le persone a cui affidare il progetto di ripartenza.Tra domani e lunedì prossimo si dovrebbe partire ufficialmente, poi nel giro di una settimana verrà effettuata una scelta definitiva. Al momento, seppur in maniera ufficiosa, risultano ai nastri di partenza due gruppi determinati a prendere le redini della Spal e portarla immediatamente dall’Eccellenza alla serie D. Uno capitanato da Walter Mattioli, un nome che a tutti i tifosi biancazzurri è subito venuto in mente dopo il fallimento sportivo della Spal di Tacopina. L’ex presidente ha dato la propria disponibilità a impegnarsi, e risulta che stia lavorando sodo per presentarsi davanti all’amministrazione comunale con solide garanzie. Lo stesso vale per i rappresentanti della X Martiri, che hanno coinvolto diversi imprenditori ferraresi pronti a investire nel progetto. Sarà lotta e due oppure si presenteranno altre cordate?