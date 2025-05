Ecco come saranno i gironi di Eccellenza e Promozione delle modenesi

Eccellenza

In attesa della fine della post season si possono già delineare i due gironi della prossima Eccellenza, considerando la fusione fra Fidentina e Borgo San Donnino e la mancata iscrizione dell'United Riccione. Le tre modenesi Terre di Castelli, Real Formigine e Cdr Mutina saranno nel girone ’A’ con Fiorenzuola, Nibbiano, Agazzanese, Pontenurese e Bobbiese, Fidentina, Salsomaggiore e Futura F.M., Vianese, Brescello, Fabbrico, Arcetana, Rolo e Campagnola e Zola. Se dovesse salire in D la Vianese, al suo posto ci sarebbe la Sanmichelese, se salisse il Mezzolara la Sanmichelese prenderebbe il posto dello Zola.

Promozione

Con il passaggio dei gironi di Promozione da 18 a 17 squadre le 10 modenesi al via saranno tutte insieme nel girone ’B’. Nel girone ’A’ vanno infatti le 4 piacentine, le 6 parmensi e 7 delle 14 reggiane, mentre le altre 7 completeranno il ’B’ con le 10 modenesi che al momento sono Maranello, Medolla San Felice, Virtus Castelfranco, Virtus Camposanto, Castelnuovo (nella foto), Sanmichelese, Solierese, Montombraro, United Carpi e La Pieve Nonantola. Le 7 reggiane dovrebbero essere Riese, Sammartinese, Castellarano, Casagrande, Baiso Secchia, Virtus Correggio e Vezzano.

Matteo Pierotti