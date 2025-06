Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale

Non ci sono più dubbi. Adesso è ufficiale: la Nazionale riparte da Gennaro Gattuso, l’uomo scelto per raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti e portare l’Italia al Mondiale del 2026. In un comunicato la Federcalcio fa sapere 'di aver conferito l’incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma'.

'Gattuso è un simbolo del calcio italiano – dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina -, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della Figc di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica'.