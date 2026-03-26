Il fine settimana della Mezza Maratona d'Italia - Memorial Enzo Ferrari

Manca ormai pochissimo alla Mezza Maratona d’Italia 2026 “Memorial Enzo Ferrari”, al via domenica 29 marzo. L’evento sotto egida FIDAL e FISPES, organizzato da RCS Sports & Events con Ferrari in qualità di hosting partner, registra numeri ampi e trasversali, con atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero: 15.000 iscritti, di cui il 32% runner stranieri, per un totale di 88 nazionalità rappresentate, tra cui le più presenti sono Inghilterra, Germania, Francia, Polonia, Stati Uniti, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda e Slovacchia. Il weekend di gara e di festa prenderà il via con l’apertura al pubblico del Villaggio da venerdì 27 marzo a partire dalle ore 10:00 in via Dino Ferrari a Maranello.

Il primato da battere è quello del keniano Emmanuel Wafula che lo scorso anno si è aggiudicato senza pensieri la vittoria con l’ottimo crono di 59’20”.Protagonista di quest'anno potrebbe essere il keniano Dennis Kipruto che in carriera, nel 2023, ha firmato il primato personale di 1h00'17' a Tachikawa in Giappone. Dovrà vedersela con il keniano Shadrack Kipngetich Koech e l’ugandese Alex Kiplangat, capaci di 1h01’12” e 1h01’38”, rispettivamente, in occasione della mezza maratona di Trento 2023 e quest’anno a Lisbona.Per l’Italia, scende incampo l’ex azzurro Ahmed El Mazoury (Vanotti Running Team), tre volte Campione nazionale 10000m (2015/2016/2017), medaglia d’argento ai Campionati Europei U23 10000m nel 2011 e di bronzo alla European Cup 10000m nel 2013. El Mazoury ha strappato in carriera il crono di 1h02'39' a Roma nel 2015 ed è recentemente risalito agli onori della cronaca per aver conquistato il terzo gradino del podio alla Bergamo21 Half Marathon. Chiude le fila il marocchino, campione nazionale 5000m nel 2024, Abdelkarim Ezzouhti (Atl Mondovì Acqua S. Bernardo) che porta in dote il crono di 1h05'15' con il quale lo scorso febbraio ha conquistato il quarto posto assoluto alla mezza maratona di Verona.

Appare più semplice il compito di migliorare il primato di gara per le donne, che dovranno limare il record gara di 1h08’23” staccato dalla keniana Gladys Cherop. Potrebbero riuscirci le keniane Regina Wambui Ndungu e Susan Wanjiku Kamoto, che hanno nelle gambe due grandi tempi quali 1h07'10' e 1h07'56', rispettivamente, dalle ultime edizioni di mezza maratona a Lisbona e Marugame in Giappone, entrambe in questo 2026.L’Italia schiera l’ex azzurra e medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Corsa in Montagna 2016, nonché campionessa nazionale di mezza maratona in carica Sara Bottarelli (Freezone) che, in un crescendo prestazionale, ha ritoccato a fine 2025 il proprio personal best fermando il cronometro a 1h11’31” alla mezza di Milano e poche settimane fa ha siglato la vittoria alla mezza maratona di Brescia. Con lei, ma più staccate, le gemelle azzurre di cross Laura ed Elena Ribigini (Atl. ARCS CUS Perugia), capaci di 1h19'19' e 1h20'58', rispettivamente, a Foligno e Terni, nel 2024.

Venerdì 27 marzo – Apertura Villaggio (10.00 – 20.00) con la presentazione Top Runner (15.00)Sabato 28 marzo – Apertura Villaggio (10.00 – 20.00), la Family Run (5 km) (15:00) non competitiva aperta a tuttiDomenica 29 marzo – Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari” (9.30) e la 10 km (10.30). Le premiazioni in Piazza Roma a Modena (11.00).

Tra gli appuntamenti di sabato: ore 10.30 la Shakeout Run by Brooks, corsa breve aperta a tutti; ore 11.30 la sessione autografi con Maya Weug, vice campionessa in carica F1 Academy; ore 13.45 il benvenuto dell’hosting partner Ferrari e la presentazione delle medaglie dei vincitori, con la presenza di Michele Antoniazzi, Ferrari Chief Human Resources Officer; a seguire la premiazione delle classi primarie vincitrici del progetto “Scuole in corsa”.

Tutti i percorsi sono stati concepiti per valorizzare sia la dimensione agonistica sia la partecipazione diffusa, coinvolgendo atleti, appassionati e comunità locali.Il tracciato 2026 della Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari si sviluppa lungo i 21,097 km attraversando i Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Modena. Uguale per tutte e tre le distanze - 21 km, 10 km e 5 km - la partenza, che sarà di fronte al Museo Ferrari a Maranello e in comune anche alcuni luoghi simbolici che toccheranno nel primo tratto, tra cui il passaggio all’interno dello stabilimento Ferrari, lungo viale Enzo Ferrari, la Pista di Fiorano e il nuovo circuito e-Vortex. Mentre la Family Run e la 10km chiuderanno il loro tracciato a circuito tornando di fronte al Museo Ferrari di Maranello, la 21 km dopo essersi snodata all’interno della Factory sfreccerà invece attraverso i territori dei vari comuni con un percorso lineare e scorrevole fino all’arrivo in Piazza Roma a Modena.

Anche per questa edizione 2026, le medaglie destinate ai vincitori della 21 km nascono negli stabilimenti Ferrari. Simbolo dell’equilibrio tra tradizione e innovazione, ogni esemplare prende vita grazie a un processo che unisce l’artigianalità alla più alta tecnologia.Una barra di alluminio riciclato viene lavorata con macchinari a 5 assi di ultima generazione e rifinita singolarmente dalle mani esperte dei tecnici di Maranello, negli stessi impianti in cui vengono prodotti i componenti delle vetture racing e stradali. Infine, sapienti processi manuali di sabbiatura ceramica e lucidatura donano brillantezza e unicità a ogni medaglia, che viene ulteriormente impreziosita dalla personalizzazione tramite marcatura laser. A completare l’opera, il cofanetto che la custodisce è rivestito a mano con pellami Ferrari di recupero, gli stessi destinati agli interni delle vetture del Cavallino Rampante. A presentarla al pubblico sabato 28 marzo alle 13.45 interverrà sul palco del Villaggio a Maranello Michele Antoniazzi, Ferrari Chief Human Resources Office.