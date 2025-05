Il giro d'Italia è a Modena: tutte le modifiche alla viabilità

Corso Vittorio Emanuele – in prossimità del civico 105 per collocazione “struttura accrediti”, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025.Via Farini – intera asta stradale, su ambo i lati, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d'Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025. In via Farini gli esercenti dovranno rimuovere dehor presenti sulla carreggiata stradale dalle ore 15.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025Largo San Giorgio – intera area, su ambo i lati, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d'Italia” dalle ore 12.00 del 21.05.2025 alle ore 18.00 del 22.05.2025.Corso Vittorio Emanuele - intera asta stradale, tutta l'area adibita a parcheggio, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d'Italia” dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.Corso Cavour – da viale Fontanelli a corso Canalgrande, tutta l'area adibita a parcheggio, SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli organizzazione “Giro d'Italia” dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.Via Molza – su entrambe le corsie di marcia con opposte direzioni, ordinariamentedestinate alla circolazione di bus e taxi, in quanto corsie preferenziali: viene consentito il transito veicolare dalle ore 05.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.P.le Natale Bruni – tutta l'area adibita a parcheggio antistante il Tempio, DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione eccetto veicoli clienti strutture ricettive di corso Vittorio Emanuele dalle ore 05.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.Viale Martiri della Libertà – da largo Garibaldi a viale Rimembranze, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.Viale Rimembranze – da viale Martiri della Libertà a via Cavedoni, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.Via Cavedoni – da viale Rimembranze a via Sigonio, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.Via Sigonio – da via Cavedoni a via Morane, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.Via Morane – da via Sigonio a via Bellaria, su ambo i lati sede stradale DIVIETO DI SOSTA – Zona rimozione dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22.05.2025.Piazza Mazzini giovedì 22 si trasforma in un palcoscenico a tra storia, arte e tradizione popolare.Protagonista dell’allestimento è la spettacolare Maxibicicletta realizzata negli anni ’80 da Bruno Ferrari insieme a un gruppo di amici, a cui si affianca una mostra di biciclette d’epoca appartenenti alla collezione Ferrari-Bassoli. Esposti sei modelli storici, provenienti da Italia, Germania e Francia, databili dalla fine dell’Ottocento agli anni Quaranta, accompagnati da figuranti in abiti d’epoca che ne evocano l’atmosfera originale.A rendere ancora più vivace l’iniziativa, la comicità dei burattini di Luciano Pignatti: Sandrone e Fagiolino si aggirano tra il pubblico con improvvisate interviste e simpatiche incursioni. Immancabile la 'Bicicletta del Burattinaio', con tanto di carretto e teatrino itinerante, simbolo autentico della tradizione popolare emiliana.Fino al 3 giugno, sotto il portico del Collegio, la mostra illustrata “L’Italia sui pedali”, curata da Mo’ Better Football, racconta attraverso lo sguardo di tre illustratori – Riccardo Guasco, Sergio Ponchione e Simone Ferrarini – il legame profondo tra ciclisti, montagne, strade e immaginario nazionale. Un viaggio poetico nel ciclismo che ha fatto l’Italia.Parallelamente, nel chiostro della biblioteca Delfini, fino al 22 maggio, è visitabile “Bici davvero!Velocipedi, figurine e altre storie”, un’esposizione a cura di Francesca Fontana e Marco Pastonesi, prodotta da Fondazione Ago con il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana. La mostra ripercorre la storia della bicicletta dagli albori dell’Ottocento, attraverso album, illustrazioni e figurine d’epoca.