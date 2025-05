Il Giro d'Italia inizia la tre giorni in terra emiliano-romagnola

Ad accogliere la carovana rosa sarà l’assessora regionale al Turismo e sport, Roberta Frisoni, che a Castelnovo ne’ Monti, sull’Appennino reggiano, premierà i vincitori della 11^ tappa. Mentre il 22 maggio il presidente della Regione Emilia-Romagna darà il via alla 12^ frazione da Modena.“Anche quest’anno si rinnova l'atmosfera unica legata al passaggio del Giro d'Italia. E anche quest’anno l’Emilia-Romagna dà il proprio benvenuto ai campioni, agli staff, agli organizzatori– hanno sottolineato il presidente e l'assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna – Il Giro d’Italia non è solo la competizione ciclistica su strada più importante in Italia e una tra le più prestigiose e a livello internazionale. Il Giro da oltre un secolo è parte integrante della storia e del costume del nostro Paese: un appuntamento irrinunciabile per i tanti appassionati di questo sport e una festa per tutti, che arriva a poche ore dallo straordinario successo di pubblico e organizzazione del Gran Premio di Imola. E che per il nostro territorio rappresenta una preziosa vetrina, un’occasione unica di promozione e valorizzazione”.Sono numerosi i luoghi di interesse culturale, artistico e ambientale che saranno toccati dalla Carovana Rosa.Dalla Pietra di Bismantova, ricordata da Dante nella Divina Commedia, simbolo di Castelnovo ne’ Monti e del suo territorio appenninico, a Modena, città Unesco con la Cattedrale, la torre Ghirlandina e Piazza Grande. E ancora i Castelli Matildici di Carpineti, Canossa, Rossena e Bianello, nel reggiano. Anche quest’anno quello del Giro d’Italia sarà un viaggio nel cuore della storia e nel paesaggio dell’Emilia-Romagna. In tutto oltre 350 km attraverso le province di Reggio-Emilia, Modena e Parma.Negli stessi giorni il Giro E, la competizione su bici a pedalata assistita che si snoda lungo un percorso parallelo a quello del Giro d’Italia maschile con le tappe Sassuolo (Mo)–Castelnovo ne’ Monti (Re) e la Reggio Emilia-Viadana (Mn), sempre il 21 e il 22 maggio.Appuntamento dal 6 al 13 luglio con il Giro Women che approderà lungo la Via Emilia l’11 e il 13 con le tappe Bellaria-Igea Marina (Rn)-Terre Roveresche (Pu) e Forlì-Imola (Bo). E il gran finale all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna.Le tre manifestazioni rientrano nel cartellone di eventi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.Le tappe Viareggio-Castelnovo ne' Monti e Modena-Viadana