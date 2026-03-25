Lamborghini rende omaggio alla Miura nel 60esimo anniversario

Spartiacque è il 1966, anno in cui la Miura debutta al Salone di Ginevra. E a distanza di 60 anni, Lamborghini le rende omaggio con la mostra 'Born incomparable', che resterà aperta al pubblico fino a gennaio 2027 a Sant'Agata Bolognese. Nel quartiere generale della casa automobilistica, il 2026 sarà proprio all'insegna della Miura con un ampio programma di celebrazioni, tra cui il Tour Lamborghini Polo Storico che si concluderà all’autodromo di Imola il 9 e 10 maggio per il Lamborghini Arena. Ma per riannodare questa lunga storia iniziata 60 anni fa, nata da Ferruccio Lamborghini, Giampaolo Dallara, Paolo Stanzani e il collaudatore Bob Wallace, e con la carrozzeria firmata Marcello Gandini e fatta dalla Carrozzeria Bertone, il marchio del toro all'interno del museo ha esposto dei pezzi forti come il primo telaio della Miura del 1965, la P400 S, e l'esemplare unico al mondo della Miura Roadster. A completare il percorso poi l'Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster Miura Omaggio, un esemplare speciale in colorazione tonalità Azzurro Flake, la Miura Concept, e l’opera “Disintegrating X – Miura” dell’artista Fabian Oefner.

'Siamo entusiasti di celebrare i 60 anni di Miura, un’auto talmente rivoluzionaria per la sua epoca da ispirare un giornalista inglese a coniare il termine ‘supercar’.

Per rendere omaggio a questa icona abbiamo scelto di esporre alcuni pezzi unici: elementi storici come l’autotelaio originale e l’esemplare unico della Miura Roadster, affiancati da interpretazioni contemporanee quali la Aventador Ultimae Miura Hommage e la Miura Concept. Da giugno la collezione si arricchirà inoltre di un modello rarissimo, la Miura SVJ. Proseguiamo anche quest’anno nella nostra idea di accompagnare l’esposizione automobilistica con l’arte. L’artista Fabian Oefner, attraverso la sintesi continua tra scienza e creatività, offre con la serie Disintegrating una potenza evocativa straordinaria: un’opera capace di congelare nel tempo e nello spazio un’icona come la Miura, restituendole una nuova dimensione emozionale', spiega Emanuele Camerini, Responsabile Museo, Factory Experience e B2B events. Accanto alla mostra, il museo continua a esporre anche altri modelli iconici prodotti dalla Lamborghini, come Countach, LM002 e le uniche Few-Off.

Marco Amendola