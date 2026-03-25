Lamborghini rende omaggio alla Miura nel 60esimo anniversario

Spartiacque è il 1966, anno in cui la Miura debutta al Salone di Ginevra. E a distanza di 60 anni, Lamborghini le rende omaggio con la mostra 'Born incomparable', che resterà aperta al pubblico fino a gennaio 2027 a Sant'Agata Bolognese. Nel quartiere generale della casa automobilistica, il 2026 sarà proprio all'insegna della Miura con un ampio programma di celebrazioni, tra cui il Tour Lamborghini Polo Storico che si concluderà all’autodromo di Imola il 9 e 10 maggio per il Lamborghini Arena. Ma per riannodare questa lunga storia iniziata 60 anni fa, nata da Ferruccio Lamborghini, Giampaolo Dallara, Paolo Stanzani e il collaudatore Bob Wallace, e con la carrozzeria firmata Marcello Gandini e fatta dalla Carrozzeria Bertone, il marchio del toro all'interno del museo ha esposto dei pezzi forti come il primo telaio della Miura del 1965, la P400 S, e l'esemplare unico al mondo della Miura Roadster. A completare il percorso poi l'Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster Miura Omaggio, un esemplare speciale in colorazione tonalità Azzurro Flake, la Miura Concept, e l’opera “Disintegrating X – Miura” dell’artista Fabian Oefner.
'Siamo entusiasti di celebrare i 60 anni di Miura, un’auto talmente rivoluzionaria per la sua epoca da ispirare un giornalista inglese a coniare il termine ‘supercar’.
Marco Amendola