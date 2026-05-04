L'Inter è Campione d'Italia! Parma battuto, è lo Scudetto numero 21

Tripudio a San Siro: nella 35.a giornata arriva il tricolore grazie ai gol di Thuram e Mkhitaryan

La notte dell'Inter, la notte dello Scudetto. Come in un libro perfetto, l'ultima pagina si scrive nel posto più bello del mondo, il nostro stadio, con la nostra gente. Lo Scudetto a casa. Lacrime di gioia e commozione, corse matte e bollicine, abbracci e baci.

Decibel al massimo, felicità, interismo. La notte perfetta è un Inter-Parma che finisce 2-0: segnano Thuram al 46', Mkhitaryan all'80'. Una partita che è stata, in sostanza, una lunga e dolcissima attesa: 90 minuti per arrivare alla vittoria, attesa e meritata.

Un'atmosfera incredibile, per accompagnare i ragazzi di Cristian Chivu in un match giocato col piglio dei padroni. Con le accelerazioni al momento opportuno: sul finale del primo tempo, una verticalizzazione di Zielinski che spalanca il campo a Thuram per l'1-0. E poi il raddoppio a 10 minuti dalla fine: capitan Lautaro, tornato in campo nella ripresa, che manda in rete Mkhitaryan. gol che permettono ai ragazzi di Chivu di tagliare il traguardo con tre giornate d’anticipo portano la firme di Thuram e Mkhitaryan.





