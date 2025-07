Modena FC: abbonamenti a quota 4.286, il calendario delle amichevoli

Francesco Di Mariano dal Palermo FC.

Abbonamenti a quota 4.286 inizia la fase 2 per nuovi abbonati e vendita libera posti disponibili

Entra nel vivo anche dei match amichevoli il ritiro a Fanano del Modena FC. Dopo il 2° test stagionale con la Rappresentativa della Montagna, L‘A.S.D. Cimone F.C. ha reso noto il prezzo del biglietto di tutte le amichevoli in programma al campo Lotta, che sarà di 5€ sia per la Tribuna che per il prato. L’eccezione sarà quella con il San Marino, sul quale verranno dati aggiornamenti nei prossimi giorni. Le prossime gare:Sabato 26 luglio: Modena – Cittadella Vis Modena (Serie D) – 3° Memorial “Bibe” Marchesini – Ore 17:30 – 5€ prezzo unicoDomenica 27 luglio: Modena – Real Formigine (Eccellenza) – Ore 17:30 – 5€ prezzo unicoMercoledì 30 luglio: Modena – Pistoiese (Serie D) – Ore 17:30 – 5€ prezzo unicoSabato 2 agosto: Modena – Nazionale San Marino – Ore 17:30 – info prezzi nei prossimi giorni.Attaccante palermitano classe 1996, si è legato club con un contratto fino al 30 giugno 2027.Esterno offensivo duttile, capace di abbinare qualità tecniche a rapidità e dinamismo, vanta ben 249 presenze in Serie B, impreziosite da 26 reti, oltre a due promozioni in Serie A e convocazioni con le Nazionali giovanili azzurre.Cresciuto nella scuola calcio di Palermo dello zio Totò Schillaci, all’età di 14 anni passa al Lecce, dove arriva ad esordire tra i professionisti in Lega Pro a soli 16 anni nella stagione.Si trasferisce poi alla Roma, con cui disputa per due stagioni il campionato Primavera e la UEFA Youth League.La prima fase della campagna abbonamenti al Modena FC “Cuore di Modena” per le gare casalinghe della stagione 2025/26 è terminata alla mezzanotte di ieri.Sono stati ben 4.286 i supporters canarini che hanno sottoscritto la tessera, molti dei quali esercitando il diritto di prelazione sul vecchio posto.Da martedì 22 luglio è scattata la Fase 2 con l’entrata in vigore del listino Nuovi Abbonati e la vendita libera dei posti disponibili.Le modalità di sottoscrizione rimangono le medesime:-Alle casse della biglietteria esterna dello Stadio Braglia questa settimana con i seguenti orari: da martedì 22 a venerdì 25 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.-Online sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/-Nei punti vendita Vivaticket: trova il punto vendita più vicino cliccando su questo link https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv-Nei seguenti punti vendita a Modena:DISCHI IN PIAZZA – via Castellaro, 41GREEN CLUB – via Pescia, 343ISITICKET – via Emilia Centro,218TABACCHERIA BALUGANI – via Emilia Ovest, 476TABACCHI & GIORNALI – strada Albareto, 657MODENA CARDPer la sottoscrizione dell’abbonamento 2025/26 è necessario essere in possesso di Modena Card in corso di validità.Nella foto, una immagine del match amichevole a Fanano contro la rappresentativa della montagna