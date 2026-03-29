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Moto GP: Bezzecchi vince ancora, doppietta Aprilia

Moto GP: Bezzecchi vince ancora, doppietta Aprilia

Davanti a Martin. Terzo Pedro Acosta. Quinta e decina le due Ducati di Marquez e Bagnaia

1 minuto di lettura
Successo con doppietta di Aprilia e nuova vittoria in solitaria per uno strepitoso Marco Bezzecchi nel GP degli Stati Uniti. Quarta la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio che ha preceduto la Ducati ufficiale di Marc Marquez frenato da un long lap penalty per aver colpito Di Giannantonio nella Sprint di ieri. Chiude decima l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.
Brivido iniziale propria da Bezzecchi quando la sua moto entra in contatto con la KTM di Acosta. Rischi caduta evitato per poco con un alettone posteriore che si spezza e vola via.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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