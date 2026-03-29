Moto GP: Bezzecchi vince ancora, doppietta Aprilia
Davanti a Martin. Terzo Pedro Acosta. Quinta e decina le due Ducati di Marquez e Bagnaia
Brivido iniziale propria da Bezzecchi quando la sua moto entra in contatto con la KTM di Acosta. Rischi caduta evitato per poco con un alettone posteriore che si spezza e vola via.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Cittadinanza onoraria a Gratteri: così il Comune di Castelfranco fa campagna per il No'
Il peggior Modena della stagione battuto dal Padova 2-1
Nonantola, intitolata a Paolo Ponzo la via del nuovo centro sportivo del Modena
Sottil: 'Il Modena più brutto, sbagliato tutto, chiedo scusa'Articoli Recenti
Il Volley Modena parte forte poi si spegne contro una Marsala alla ricerca di punti salvezza
Cittadella Vis Modena, vittoria in casa col Sasso Marconi
Modena piegata da Piacenza in gara 5: addio semifinale scudetto
Correre nel cuore Ferrari: la Mezza Maratona memorial Enzo Ferrari replica lo spettacolo