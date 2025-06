Musetti show: batte Tiafoe in 4 set e va in semifinale al Roland Garros

Lorenzo Musetti non si ferma più. Il tennista toscano sconfigge lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero quindici, con il punteggio finale di 6-2 4-6 7-5 6-2 e vola in semifinale al Roland Garros. Venerdì affronterà il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, detentore del titolo, e lo statunitense Tommy Paul.

Anche Sara Errani e Jasmine Paolini volano in semifinale nel torneo di doppio femminile del Roland Garros. Le campionesse degli Internazionali d’Italia 2025 battono in due set la coppia formata da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens: 6-2 6-3 il punteggio in favore delle azzurre, che in semifinale attendono la coppia vincente della sfida tra Andreeva/Shnaider e Danilovic/Potapova.

E domani tocca a Jannik Sinner tornare in campo per giocarsi un posto in semifinale. Il numero uno del mondo affronterà il kazako Alexander Bublik.

Foto Italpress