Prima categoria, il Colombaro vuole i playoff

Dopo una retrocessione per certi versi preventivata, il Colombaro si pone come obiettivo i playoff per il Colombaro. Diciamo che non sono arrivati giocatori clamorosi, ma la società arancione vorrà almeno provare a tornare in Promozione attraverso i playoff perché per il primo posto, in Prima D, ci sono sicuramente squadre più attrezzate come Fiorano, Polinago e Spilamberto.

Lo staff

Presidente Fausto Campana, vicepres. Giuliano Lasagni, ds Enrico Cappi, team manager Maurizio Sala, addetto stampa Michael Sala; allenatore Carmine Perziano (conf.), viceallenatori Stefano Balestrazzi, Gabriele Gigli, preparatore portieri Matteo Botti, fisioterapista: Adam Caiola.

La squadra

Portieri: Francesco Cornia ('03, Ganaceto), Luigi Toni ('96), Cristian Bruno ('07).

Difensori: è Alessandro Orsini ('02, Pavullo), Manuel Loschi ('07), Alessandro Vacondio ('96), Alessandro Orsini ('02), Edoardo Borelli ('05), Fabio Havaraj ('07), Edoardo Fontanesi ('00), Davide Todisco ('06, Formigine), Simone Cornia ('04).

Centrocampisti: Sebastiano Fontanesi ('07, Avis Montecavolo), Jacopo Montorsi ('01), Alessandro Savarese ('04), Lorenzo Rispoli ('03), Matteo Sacchetti ('07), Andrea Verdi ('02, Pavullo).

Attaccanti: Marco Parisi ('04), Augustin Guerrero ('05, Cdr Mutina), Francesco Montorsi ('01, Pgs Smile), Ivan Temzen ('06, V.Castelfranco), Raffale Neri ('04, Fiorano), Lorenzo Tolu ('05, Sanmichelese).

Matteo Pierotti