Prima categoria: rivoluzione a Mirandola, si punta a vincere il campionato

Ha cambiato decisamente volta la Mirandolese affidata quest'anno a Francesco Luppi (è un ritorno) dopo una stagione travagliata in Prima categoria. Il nuovo ds Michael Gelati ha attinto a piene mani dalla sua ex società, il Cavezzo, prendendo i pezzi migliori tra cui El Madi, vero colpo di mercato, ma anche Owusu e Notario Aranda dalla Riese non sono da meno, così come il ritorno di bomber Stabile e l'arrivo di Barbalaco. L'ultimo arrivo è quello dell'esperto difensore classe '85 Fabio Vuocolo, dalla Quarantolese. Sarà sicuramente tra le favorite nel prossimo campionato di Prima categoria.

La società

Presidente Gaia Galvano, vicepres. Luigi Zottoli; ds Michael Gelati, allenatore Francesco Luppi, viceall. Claudio Marchetti, prep. portieri Stefano Baraldi.

La rosa

Calanca Simone, Tommaso Morselli, Giacomo Soffritti, Andrei Vatra, Federico Castorri, Stefano Ficarelli, Davide Barbalaco, Marzolo Filippo, Federico Tonini, Vuocolo Fabio, Wilian Notario Aranda, Denis Owusu, Tommaso Grillenzoni, Giorgio Bianchi, Lorenzo Palmieri, Russo Mattia, Endri Tafa, Salvatore Stabile, Matteo Cavicchioli, Mohamed El Madi, Federico Pozzetti, Gianluca Mortari, Santiago Borgese.

Matteo Pierotti