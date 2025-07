Prima categoria, un super attacco per la Madonnina

Presidente Gianluca Prandini segreteria Massimo Stradi ds Corrado Ambi, dirigenti: Aouad Mostafa, Goldoni Enrico, Cicchetti Paolo all. Michele Cavuoto ( confermato ) viceall. e preparatore atletico Samuele Goldoni, prep. portieri Roberto PrevidiPortieri: Pagani Edoardo ('94, Casalgrande ), Genesini Tommaso (‘05),Difensori: Bamouni Joanito ('05), Cissè Mohamed (‘03), Federici Nicolò (‘06), Fode Tourè Mohamed ('05, Ganaceto), Melotti Enrico (‘03), Vecchi Leonardo (‘05, Corlo), Vullo Simone (‘02, Cavezzo), Centrocampisti: Baia Claudio (‘90 ), Bojku Davide (‘06), Cavicchioli Filippo (‘96, Atletico Spm), Cotella Davide (‘99), Di Fazio Emil ('93), Faccin Francesco (‘05), Mastroleo Daniele (‘94, Fiorano), Pugna Nicolò (‘93, Atletico Spm), Rizki Moad (‘03)Attaccanti: Asamoah Collins (‘03), Guerra Emanuele (‘02), Konate Adama (‘95), Mininno Federico (‘05), Pioppi Giacomo (‘98), Shpijati Aldi (‘96, Masone).

