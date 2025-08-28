Mercoledì 27 agosto presso il campo “Bora” di Formigine c’è stata la prima uscita stagionale dell’Ubersetto che ha affrontato la PGS Smile compagine di Prima categoria appena retrocessa dalla Promozione. Dopo un quarto d’ora di studio passano i padroni di casa proprio nel momento in cui gli ospiti sono in dieci per l’infortunio alla caviglia per Vittorioso che ha subito un brutto intervento. Azione manovrata con palla a centro area dove Cavani scarica un bolide di destro che si insacca alle spalle di Di Gennaro. Nella ripresa dopo i soliti cambi da entrambe le parti sale in cattedra l’Ubersetto che trova il pareggio con l’ex di turno Bylyshi che fugge sulla fascia e davanti al portiere lo scarta appoggiando il pallone in rete. Sempre Bylyshi viene lanciato in fascia e si accentra servendo un rasoterra perfetto per Ouhaddou che mette dentro senza troppa difficoltà. Ancora Ubersetto con Keita che lancia perfettamente Annovi sulla sinistra il quale si accentra e con un tiro a giro colpisce la parte inferiore sella traversa e gonfia la rete. La partita finisce qui con buone indicazioni per mister De Luca, soprattutto per quanto visto nella ripresa. Prossima amichevole per i gialloblù mercoledì prossimo 3 settembre in casa contro la Fonda Pavullese.
Matteo Pierotti
Prima uscita stagionale dell'Ubersetto: buone indicazioni
Prossima amichevole per i gialloblù mercoledì prossimo 3 settembre in casa contro la Fonda Pavullese
Mercoledì 27 agosto presso il campo “Bora” di Formigine c’è stata la prima uscita stagionale dell’Ubersetto che ha affrontato la PGS Smile compagine di Prima categoria appena retrocessa dalla Promozione. Dopo un quarto d’ora di studio passano i padroni di casa proprio nel momento in cui gli ospiti sono in dieci per l’infortunio alla caviglia per Vittorioso che ha subito un brutto intervento. Azione manovrata con palla a centro area dove Cavani scarica un bolide di destro che si insacca alle spalle di Di Gennaro. Nella ripresa dopo i soliti cambi da entrambe le parti sale in cattedra l’Ubersetto che trova il pareggio con l’ex di turno Bylyshi che fugge sulla fascia e davanti al portiere lo scarta appoggiando il pallone in rete. Sempre Bylyshi viene lanciato in fascia e si accentra servendo un rasoterra perfetto per Ouhaddou che mette dentro senza troppa difficoltà. Ancora Ubersetto con Keita che lancia perfettamente Annovi sulla sinistra il quale si accentra e con un tiro a giro colpisce la parte inferiore sella traversa e gonfia la rete. La partita finisce qui con buone indicazioni per mister De Luca, soprattutto per quanto visto nella ripresa. Prossima amichevole per i gialloblù mercoledì prossimo 3 settembre in casa contro la Fonda Pavullese.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2
Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese
Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907
Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in PrimaArticoli Recenti
Serie A rugby - Giacobazzi: con il raduno a Collegarola, al via la stagione
Promozione, il Castelfranco torna a vincere dopo oltre un anno. Ma era un'amichevole
Dilettanti, domenica partono Eccellenza e Promozione
Il Modena Calcio abbraccia i tifosi in allenamento a porte aperte