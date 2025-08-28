Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Prima uscita stagionale dell'Ubersetto: buone indicazioni

Prossima amichevole per i gialloblù mercoledì prossimo 3 settembre in casa contro la Fonda Pavullese

Mercoledì 27 agosto presso il campo “Bora” di Formigine c’è stata la prima uscita stagionale dell’Ubersetto che ha affrontato la PGS Smile compagine di Prima categoria appena retrocessa dalla Promozione. Dopo un quarto d’ora di studio passano i padroni di casa proprio nel momento in cui gli ospiti sono in dieci per l’infortunio alla caviglia per Vittorioso che ha subito un brutto intervento. Azione manovrata con palla a centro area dove Cavani scarica un bolide di destro che si insacca alle spalle di Di Gennaro. Nella ripresa dopo i soliti cambi da entrambe le parti sale in cattedra l’Ubersetto che trova il pareggio con l’ex di turno Bylyshi che fugge sulla fascia e davanti al portiere lo scarta appoggiando il pallone in rete. Sempre Bylyshi viene lanciato in fascia e si accentra servendo un rasoterra perfetto per Ouhaddou che mette dentro senza troppa difficoltà. Ancora Ubersetto con Keita che lancia perfettamente Annovi sulla sinistra il quale si accentra e con un tiro a giro colpisce la parte inferiore sella traversa e gonfia la rete. La partita finisce qui con buone indicazioni per mister De Luca, soprattutto per quanto visto nella ripresa. Prossima amichevole per i gialloblù mercoledì prossimo 3 settembre in casa contro la Fonda Pavullese.
Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

